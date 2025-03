Begoña Alday completa la carrera más dura del mundo: "Cuando me apunté no era consciente de dónde me metía"

Begoña Alday ha desafiado los límites adentrándose en un reto extremo que muy pocos pueden conseguir: Ha completado la Classic 6633 Artic Ultra de Canadá y se convierte así en la primera española en conseguirlo, ya que hasta ahora nadie en España la había completado.

195 kilómetros a 45 grados bajo cero y arrastrando un equipo de 25 kilos, esas son las condiciones a las que se ha tenido que enfrentar Begoña que se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es más dura de lo que suena. Cuando me apunté no era consciente de en lo que me metía, es la experiencia más dura que he tenido a nivel físico y mental. Aunque son solo tres días, la temperatura influye mucho y el correr arrastrando el trineo cambia mucho la forma de moverse".

Begoña es deportista, alférez, ingeniera, capitana y actriz, tiene un currículum muy extenso a su corta de edad de 28 años en el que ya ha podido incluir la carrera más dura y fría del mundo en la que empezaron 22 corredores y tan solo 3 consiguieron finalizarla: "No hay gente que abandone del todo pero les echan de la carrera por seguridad, revisan mucho el estado de los corredores por si hay principios de congelación".

Ahora la deportista tiene en el horizonte un exigente y novedoso reto: "Me apunté sin dimensionar lo dura que era la prueba pero me lo tomé como un entrenamiento. Estoy preparándome para el reto que voy a hacer en enero de 2026 que es ir a la Antártida y tratar de hacer la distancia de Ironman, aunque yo lo he bautizado como 'Ironhuman'". "Es algo que no está pensado para hacerse, por eso tenemos que ver como lo hacemos, la coordinación, que traje llevar...", añade.