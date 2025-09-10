Beatriz Álvarez: "Tener al Barcelona es un potencial tremendo pero tenemos que trabajar por equiparar al resto de equipos"

El pasado 30 de agosto arrancó la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F) en España, con novedades con respecto a la pasada temporada y luchando cada vez más por la visibilidad y el crecimiento de la Liga y la mejora de las condiciones deportivas de las jugadoras.

La presidenta de la competición, Beatriz Álvarez, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Yo creo que las jugadoras de mi generación e incluso las de ahora, soñaban con que esto podía ser profesional. Hemos pasado de un imposible, un sueño a una realidad".

La principal novedad en esta temporada es la presencia del "Football Video Support, el conocido como el VAR 'low cost' con el que cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido por la revisión de un gol, penalti, tarjeta roja o confusión de identidad. Una herramienta que ya se había usado anteriormente en otras competiciones como en la Primera Federación: "Veníamos pidiéndolo porque veíamos errores y por presupuesto no podíamos optar al VAR que vemos normalmente".

Beatriz valora el hecho tener en la liga uno de los mejores equipos del mundo, el Barcelona, que ha empezado la liga goleando 8-0 y 8-1, pero sueña con que la liga cada vez sea más competida e igualada: "Tener un FC Barcelona como referente es un potencial tremendo y estamos muy orgullosos, pero tenemos que trabajar porque el resto de equipos se puedan equiparar y profesionalizar".