Assane Diao: "Siempre he soñado con esto"

Assane Diao está siendo la sensación del Betis pese a sus 18 años, rompiendo récords de precocidad como goleador: "Muy feliz, vi algo del récord pero no me centro en eso. Voy día a día. Siempre he soñado con esto pero nunca te dicen a ciencia cierta que puede ocurrir. Sí he trabajado mucho para que ocurra".

Pellegrini está muy pendiente y le da consejos: "Me dice que sea yo mismo que no tenga nervios y que confíe en mí".

"Llegué con 16 años al Betis. Un chico de la cantera que entra tiene muchísimo respeto a todos los jugadores y este vestuario me ha acogido muy bien", añade. Y entre ellos Isco, no le sorprende su nivel: "A nadie le sorprende, todos sabemos la calidad que tiene Isco y lo está demostrando".

Y ya suena para la Selección: "Trabajo día a día con el club y todo lo que venga bienvenido sea. Jugué el europeo con la sub19. Yo estoy muy contento de que España me haya dado la oportunidad de jugar con ellos".