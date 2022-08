Asier Martínez: "Se ha jugado con el tiempo y esfuerzo de los atletas"

La Real Federación Española de Atletismo ha publicado la lista de convocados para el Campeonato de Europa de Munich, formada por 93 atletas (51 hombres y 42 mujeres).

26 de esos atletas han entrado gracias al sistema de puntos del World Ranking, es decir, atletas que no han llegado a la marca mínima, pero que han acumulado suficientes puntos mediante sus actuaciones para poder estar. Sin embargo, siete de ellos han sido descartados por los técnicos pese a ser seleccionables: Aauri Bokesa en 400, Daniel Cisneros en 110m. vallas, Iker Alfonso en 400m. vallas, José Emilio Bellido en triple salto, Iker Arotzena en longitud, Didac Salas en pértiga y Carlos Rojas en salto de altura.

Muchos atletas no han entendido esa decisión, entre ellos el medallista en el Mundial de Oregon, Asier Martínez, que en sus redes se ha mostrado muy contrario. En Radioestadio noche añade que la medida le parece muy injusta: "Cortan el futuro rendimiento de muchos atletas, no sabes cómo van a rendir en el futuro. Cortarles esa progresión natural me parece indignante".

"Uno de los enfados es que no se aclarara antes. Llevan un mes y medio sin competir, han mantenido un mes y medio únicamente dedicado a entrenar. El ranking no ha variado en un mes y medio, la decisión ya debería estar tomada. Que la decisión se tome a una semana es jugar con el tiempo y esfuerzo de estos atletas", lamenta Asier.

"Estas decisiones pueden hacer pensar en dejar el atletismo, desanima mucho y viniendo de tu propia federación", finaliza.