Antony: "Sueño con ganar títulos con el Betis"

El de Antony ha sido uno de los nombres del mercado de fichajes en España. Tras seis meses de ensueño la temporada pasada en el Betis que terminaron con la disputa de la primera final europea en la historia del club, el brasileño ha hecho todo lo posible por volver a la entidad verdiblanca este verano y se ha convertido en todo un ídolo de masas en la ciudad y en una de las estrellas de LaLiga.

"Miro primero la felicidad y aquí fui muy feliz", explica el brasileño cuando le preguntan por qué rechazó ofertas importantes de clubes como el Bayern o de ligas como la árabe o la turca, mucho más potentes en lo económico. "Mi deseo era volver al Betis porque sabía que iba a ser muy feliz (...) Sueño con ganar títulos con el Betis", reconoce en 'Radioestadio Noche'.

Vuelve tras seis meses y encara una temporada ilusionante, en la que el equipo verdiblanco ha vuelto a conformar una gran plantilla con el objetivo de volver a hacer un buen papel en Europa y pelear por estar el próximo año en la Champions. "Tenemos que pelear por todas las competiciones, tenemos muy buen equipo (…) La temporada pasada jugamos una final de Conference y eso demuestra que el Betis está creciendo cada vez más", explica el extremo.

Una de las incógnitas que tendrá que resolver el equipo verdiblanco en los próximos meses es la continuidad o no de Manuel Pellegrini en el banquillo la próximo temporada. El técnico chileno termina contrato el próximo mes de junio y aún está pendiente abordar su renovación, aunque Antony lo tiene claro: "Pellegrini es un gran entrenador (…) Quiero trabajar mucho más tiempo con él, ojalá que las cosas salgan bien".

Este curso cuenta, además, con el incentivo del Mundial, al que espera ir de la mano de Carlo Ancelotti. "El Mundial es un sueño, ya jugué uno y sueño con jugarlo por segunda vez (…) Voy a hacer mi trabajo y ojalá que pueda estar", explica.

El brasileño, de vuelta en Sevilla, por fin sonríe después de una difícil etapa en el Manchester United y una difícil infancia en las favelas brasileñas de las que pudo sacar a su familia gracias al fútbol. "Digo que soy iluminado porque tener una oportunidad donde yo viví es muy difícil (…) Quiero ser ejemplo para muchos niños de la favela", cuenta sobre su pasado en Inferninho.