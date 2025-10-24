Antoni Daimiel: "Creo que la NBA va a estar en buenas manos"

30 años después, Movistar pone fin a la retransmisión de la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA. Ya no se podrán disfrutar de las grandes estrellas de este deporte, ni de los mejores equipos del mundo, pero tampoco se podrán escuchar aquellas voces que durante años nos han contado este deporte como es la de Antonio Daimiel.

La voz de la NBA se apaga en Movistar pero este jueves se pasa por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos que será de su futuro: "He tenido propuestas para hacer NBA en las plataformas que ahora la van a tener pero después de 35 años en esta casa me han mostrado mucho cariño para que me quede en otras actividades y le doy ese voto de confianza".

"No sé muy bien que vamos a hacer. Hay algún proyecto del que todavía no puedo hablar y que puede sorprender", cuenta. "Hay mucha gente que me sigue y que me ha mostrado su cariño, me ha llamado mucho la atención por ejemplo que Scariolo me ha mandado un audio muy cariñoso o un mensaje que he recibido de Jasikevicius que ahora está en Turquía".

Amazon Prime y DAZN serán las plataformas que ahora ofrezcan la NBA en España: "Si no voy a comentar partidos voy a tratar de tener un horario más compatible con mi entorno. No me duele ahora ver la NBA pero se me hace extraño. Nunca me he considerado imprescindible, hay gente muy buena y muchísima gente joven que han cogido un modelo con el que yo estoy bastante de acuerdo. Creo que la NBA va a estar en buenas manos"