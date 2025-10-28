Andrés Palop: "José Manuel Ochotorena tuvo un gran impacto sobre mi"

El mundo del fútbol lamenta este lunes la muerte de José Manuel Ochotorena, un portero histórico del Valencia y de nuestra liga, que continuó sus pasos en el fútbol como preparador de porteros en el club de su vida y en la selección española, formando parte de la España ganadora de la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés y del Mundial de 2010 con Vicente del Bosque.

En este día tan marcado se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el exportero del Valencia, Andrés Palop: "Tengo muchos momentos con él, coincidimos en muchos momentos importantes de mi carrera deportiva. Lo primero que me ha venido a la mente es todos esos consejos que me daba, esa conversaciones que teníamos y en las que me ayudaba y me apoyaba. Me pone muy triste saber que eso no volverá a pasar".

"Se nos ha ido una gran persona y un gran profesional", asegura. Palop ha tenido unas palabras en sus redes sociales en las que ha asegurado que sin Ochotorena "nada hubiese sido posible": "Tuvo un gran impacto sobre mí, pasé una época en el Valencia que necesitada un empuje y un apoyo, y José Manuel Ochotorena siempre tuvo ese mensaje y esa situación de darme ánimos para resurgir y dar mi mayor rendimiento".

"Cuando me fui al Sevilla le llamaba cada semana, me daba sus mensajes y seguíamos igual que si siguiéramos en el mismo equipo. Aprendí mucho de él, de la vida y de la humildad que él tenia". cuenta. "Me comunicaron lo que le pasaba y hablé con él, quería ir a verle este verano pero no estaba bien. Se ha ido Juan Manuel y no he podido verle", lamenta.