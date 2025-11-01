Ander Olcoz abre camino en la gimnasia rítmica masculina: "Me ha tocado vivir desigualdades"

El mundo del deporte no está exento de desigualdades. Es el caso de Ander Olcoz, gimnasta español que, a pesar de ser tres veces campeón de España con tan solo 22 años, no puede competir en competiciones internacionales puesto que no existe la categoría mixta de su deporte, la gimnasia rítmica.

"Me ha tocado vivir desigualdades, pero confío en que con el trabajo que se va haciendo se pueda conseguir la igualdad", cuenta un Ander que asegura que cuando antes "había chicos que no podían ni competir individualmente".

Y es que los conjuntos mixtos no se aprobaron en España hasta 2021. Antes, Ander no podía siquiera sentarse en el banquillo a ver competir a sus compañeras, con las que entrenaba a diario. "Iba a los torneos y entrenaba con mis compañeras, pero en los campeonatos de España tenía que pagar mi entrada y sentarme en la grada", explica en Radioestadio Noche.

Comenzó en este deporte desde muy niño, con solo siete años mientras veía a su prima entrenar. "Entré a un mundo que no sabía muy bien de qué iba" dice un Ander que asegura que comenzó en este mundo como un hobby.

Se deshace en elogios hacia su entrenadora, Uxue Almiñana, una "segunda madre" para él con la que pasa más horas, dice, que con su propia familia. Y es que este "es un deporte que requiere de muchos entrenamientos y muchas horas para jugarte el trabajo de meses en un minuto y medio", lo que hace que el trabajo mental sea tan importante como el físico.

Con referentes como Rubén Orihuela o Almudena Cid, el sueño de Ander no es otro que poder competir en unos Juegos Olímpicos. En Los Ángeles 2028 será imposible, pero espera poder llegar a Brisbane 2032, cuando tendrá 29 años. "Hay que seguir luchando y dar visibilidad y hay que hacer un gran trabajo por parte de las instituciones", asegura.