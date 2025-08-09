Ander Garaiar, campeón de Europa en 100 metros con solo 18 años: "No me lo creo"

Ander Garaiar se ha proclamado campeón de Europa en los 100 metros, un hito en la historia del deporte español. "No me lo creo", ha dicho a Rául Granado en 'Radioestadio noche', donde también ha asegurado que sabe que es un "logro muy importante" tras una temporada de "locura".

"Justo esta temporada ha sido una locura, no me esperaba hacer las marcas que estoy haciendo, eso me ha venido un poco de sorpresa", ha comentado Ander Garaiar momentos después de lograr el oro en los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere.

El guipuzcoano de 18 años se impuso en la final con una marca de 10.40 segundos por delante del neerlandés Jozuah Revierre, segundo a 123 milésimas; y el británico Teddy Wilson, tercero a 464.