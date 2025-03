Ana Peleteiro: "Esta mañana no sabía si iba a poder competir"

Ana Peleteiro ha sido la gran protagonista de este viernes en el deporte español después de haber logrado la medalla de Oro en los Europeos de Pista Cubierta que se están disputando en Países Bajos. Con una marca de 14'37m se impuso a sus rivales y solo la rumana Diana Ana María Ion se le acercó con una marca de 14'31m.

"Sufrí muchísimo. La final ha sido muy dura", relata una Peleteiro que ha desvelado al final de la prueba que venía arrastrando unos problemas físicos en la rodilla que le han hecho ser duda hasta última hora. "Cuando me levanté esta mañana no sabía si iba a poder competir porque me dolía muchísimo (...) Estaba cagada y con muchas dudas", explica.

Ahora pone el foco en los Mundiales de Pista Cubierta que se disputan en apenas dos semanas en China. "Tengo que focalizarme en recuperarme y llegaremos bien", asegura Peleteiro en Radioestadio Noche.