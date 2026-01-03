Ana Pastor desvela los secretos de su entrevista con Marc Márquez: "Es un tipo normal siendo extraordinario”

Ana Pastor reconoce que entrevistar al nueve veces campeón del mundo ha sido "una suerte increíble". Aunque admite que llega al motociclismo como "un poco paracaidista", la periodista confiesa haber quedado "fascinada con Marc Márquez, con su entorno y con su familia" tras pasar varios días con ellos.

Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención es la normalidad que rodea al piloto. "Este tipo es normal, siendo extraordinario", resume Pastor, subrayando el papel de su familia. En especial, la convivencia con su hermano Álex Márquez y la naturalidad con la que gestionan una carrera marcada por la comparación constante. "Yo tenía la duda de si era postureo, pero no, conviven a todas horas y se llevan realmente bien", explica.

El descanso como clave del éxito

Uno de los mensajes que más le ha impactado es la defensa radical del descanso. "Hace una gran defensa de dormir bien, de cuidarse, en un momento en el que parece que nada importa", relata Pastor, que recuerda cómo Márquez se acuesta temprano, incluso en vacaciones, para proteger su cuerpo.

La conversación no esquiva temas sensibles. Se habla de impuestos, banderas e identidad. "Cuando estoy fuera saco la bandera de España, pero a lo mejor mi hermano saca la de Cataluña y no pasa nada", cuenta el piloto en la entrevista, según avanza la periodista.

También explica por qué tributa en España pese a tener residencia en Andorra: una decisión personal que aborda "con mucha naturalidad". Pastor subraya que esa naturalidad es la clave de la entrevista: "No pone ninguna cortapisa, ni él ni su equipo".

Un regalo lejos de la política

Para la periodista, entrevistar a Márquez ha sido "un regalo" y un respiro frente a la tensión habitual de la política. "Me van a ver sonreír", reconoce. Y lanza una invitación clara al espectador: "Si te gustan las motos, es fascinante. Y si no sabes nada, es increíble".

La entrevista completa se emitirá este domingo a las 21:35 horas en La Sexta y en Atresplayer.