Álvaro Valles: "Me mereció la pena volver, en el Betis somos una familia"

Los de Pellegrini han vuelto a firmar un gran partido, con Antony como gran protagonista, para sumar tres puntos en liga y volver a los puestos Champions como quinto clasificado. Dos goles de Antony y uno de Abde han puesto el 3-0 en el marcador frente a un Mallorca que se encuentra con 9 puntos, empatado con el Valencia que ya está en puestos de descenso.

El Real Betis ha acabado el partido con portería a 0, lo que muestra un gran nivel defensivo y de su portero que en esta ocasión ha sido Álvaro Valles debido a la lesión en el calentamiento de Pau López: "Los tres porteros estamos incorporados en el calentamiento y estaba totalmente preparado para entrar. Es muy importante acabar el partido con portería a 0, nos refuerza mucho a la defensa y a los que estamos atrás. Tenemos una competitividad muy sana, nos llevamos muy bien los tres".

El portero sevillano ha comentado en Radioestadio Noche como se ha sentido tras ser titular en su cuarto partido en liga, ya que esta temporada está teniendo un papel secundario en su vuelta al Betis: "Siempre estoy preparado y con la confianza plena porque para eso trabajo y hago las cosas bien. Cuando se juntan esos jugadores en la delantera y le salen bien, es un lujo. Disfruto mucho desde atrás viéndolo".

"En el Betis somos una familia, todos vamos a una y miramos por el bien común. Creo que el equipo se ha mostrado muy bien y muy ambicioso desde el principio del partido. Me mereció la pena y mucho volver al Betis aunque sea en este papel", concluye.