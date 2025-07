Alex Palou: "Estamos cerca, pero nunca está hecho hasta que esté hecho de verdad"

Alex Palou sigue arrasando en la IndyCar Series y lidera la clasificación con siete victorias en doce carreras esta temporada. El piloto catalán busca levantar su cuarto campeonato, el tercero consecutivo, y se acerca también a un récord histórico de victorias que aún ve lejos.

"Lo que estamos haciendo este año es increíble, ni nosotros nos lo esperábamos (…) Estamos cerca, pero nunca está hecho hasta que esté hecho de verdad (…) El récord de victorias está lejos aún, nos lo tomaremos carrera a carrera", reconoce en Radioestadio Noche un Palou que quiere pasar a la historia de esta competición.

A sus 28 años se ha especulado en varias ocasiones con un posible salto a la Fórmula 1, algo que estuvo cerca en 2022, tras ganar su primer campeonato, pero ningún equipo le garantizó un asiento. "No tuve la oportunidad de tener un asiento para toda la temporada. Sí de reserva, pero no corriendo IndyCar. No era lo que quería, yo lo que necesito es competir", revela.

A pesar de que reconoce que la F1 es una competición que le encanta, tiene claro que está muy feliz en este momento compitiendo en IndyCar y considera que "ese tren pasó".