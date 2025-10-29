Álex Mumbrú ha sufrido pancreatitis durante el Eurobasket: "Mi último aliento fue para levantar la copa"

El entrenador español, Álex Mumbrú, ha convertido a selección alemana en la campeona del Eurobasket y hace historia como el primer técnico nacido en territorio nacional en levantar el Eurobasket desde el banquillo. Aunque ya esto es histórico, lo más curioso de todo y que lo hace más meritorio, es que ha conseguido este título poniendo en riesgo su salud.

Al comienzo del torneo a finales de agosto, Álex fue diagnosticado de una pancreatitis que le podría haber obligado a pasar todo el torneo ingresado, pero el entrenador antepuso su trabajo a su salud y pidió el alta voluntaria para estar al frente del equipo alemán. Este martes el entrenador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos esta historia con final feliz: "Cuando aterrizamos en Tampere me empecé a encontrar mal, no podía comer y empecé a vomitar, entonces llamé a los médicos".

"Me llevaron al hospital y directo a la UCI. Pasé varios días y pedí el alta voluntaria para irme con el equipo, algo que no me recomendaban los médicos. He estado casi un mes y tres semanas sin comer nada", asegura. "La reunión táctica la hacía yo y dejábamos todo preparado para el partido. Iba al partido e intentaba aguantar como podía al acabar el partido pues me iba al hotel a tumbarme y a esperar al siguiente partido. Mi último aliento fue para levantar la copa", explica.

"Cuando terminó la final todos se fueron a celebrar pero yo me fui al hotel porque sabía que al llegar a Barcelona me iba directo al hospital", señala. Tras finalizar el campeonato, Álex Mumbrú fue ingresado durante 32 días en los que llegó a perder 18 kilos: "El día que no teníamos partido me pasaba todo el día con bolsas de suero para no deshidratarme".

Ahora a Álex le toca pasar por quirófano, está a la espera de operarse de la vesícula que fue la causante de todo: "Para que ganes algo tiene que haber sentimiento familiar. Tengo una buena selección de gente honesta y familiar".