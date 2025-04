Alex Márquez: "¿Candidato? Yo creo que hay dos favoritos que son Marc y Pecco, yo soy el invitado"

El apellido de los Márquez está arrasando esta temporada en Moto GP, tras disputarse las tres primeras carreras en Tailandia, Argentina y América, Alex Márquez se ha hecho con el liderato del campeonato al subirse en todas en el podio con la segunda plaza. Su hermano, con dos victorias, vio como el primer puesto en la clasificación pasaba a Alex tras una caída que le hizo abandonar en América.

El piloto catalán se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para contar como vive esta semana desde lo más alto: "Estoy muy contento, "míster segundo" me llaman ya pero lo importante es no fallar. Esto es algo que si me dices antes de empezar os habría llamado locos. Lo que estoy viviendo es un regalo. Me siento seguro, con confianza y con lo que tenemos intentaré sacar el máximo".

Alex no se postulaba en un principio como favorito al campeonato, pero en estas tres carreras ha presentado su candidatura para luchar por el primer puesto: "Estoy en mi mejor momento. No ha cambiado nada en mi forma de trabajar y de hacer pero ya llevo tres años con el mismo equipo y la moto funciona. ¿Candidato? Yo creo que hay dos favoritos que son Marc y Pecco, yo soy el invitado".

Márquez ya conoce lo que es alzarse con el triunfo ya que es bicampeón del mundo en Moto 3 y Moto 2. Ahora su próximo objetivo es conseguir ganar una carrera en la máxima categoría: "Quiero ganar una carrera y las máximas posibles pero eso es como un campeonato, es la consecuencia de muchas cosas. Cuando llega la primera carrera haces un clic y eso me dará más confianza cuando lo consiga. De momento no hemos hecho la excelencia para ganarla".

Lo que está viviendo Alex tiene aún más mérito si tenemos en cuenta que pertenece a un equipo satélite y no al oficial de Ducati donde si está su hermano: "Es un equipo independiente y usamos una moto que se usó el año pasado pero tenemos la suerte de que las motos no han evolucionado mucho este año, así que son similares. Cuando vas líder es porque has hecho las cosas bien pero la lógica dice que habrá un momento en el que ellos tendrán ventaja".

La admiración entre los hermanos Márquez se hace visible a través de las pantallas y también a través de las palabras: "Marc fue el primero que me felicitó cuando me puse líder. Él confiaba en mi desde el principio de temporada y se puso muy feliz. Los dos sabemos que estoy en un arranque de temporada y hay que ser cautos"

"Yo a Marc lo veo muy bien, con mucha madurez y determinación después de haberlo pasado tan mal. Está ante la oportunidad de su vida y lo está demostrando este año. Es el candidato al título", concluye.