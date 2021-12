La alegría del club de balonmano "Basauri Eskubaloi Taldea" tras llevarse el segundo premio de la Lotería

Como cada año, la Lotería de Navidad ha recorrido varios rincones de España repartiendo ilusión entre unos pocos agraciados portadores de los números premiados. Este año, la suerte ha querido que el segundo premio caiga, casi íntegramente, en la localidad vizcaína de Basauri, donde el club de balonmano "Basauri Eskubaloi Taldea" ha repartido 155 millones de euros en participaciones con jugadores, socios, familias y otros miembros del club. Hablamos con la jugadora Yanire Fernández.

"Me dicen, que ha tocado el segundo premio. Y yo, ah muy bien. Y me dicen, no, no, que te ha tocado a ti. Ahí ya me he puesto muy nerviosa", dice la jugadora emocionada que reconoce que tenía bastantes papeletas de las que ha vendido el club. Trabaja como educadora social y ha prometido en su trabajo que volverá tras las vacaciones porque le gusta mucho su trabajo. Su familia también ha comprado papeletas: "Son fieles al club". Y el destino ha querido que se lleven ese número porque el presidente quería el año del aniversario del club y no quedaba, y la lotera le convenció para llevarse este.

"A una compañera en el equipo, su aita murió hace unos años, le han bajado el sueldo y esto le ha venido súper bien, me alegro mucho por ella", reconoce Yanire.