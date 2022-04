Alberto Moreno: "Hemos eliminado a Juve y Bayern, por qué no hacerlo también con Liverpool"

El Villarreal el miércoles afronta la ida de semifinales de la Champions ante el Liverpool, algo que Alberto Moreno no habría imaginado: "Nunca hubiera pasado por mi cabeza. Pero mira, hemos eliminado a la Juventus, al Bayern y soñar es gratis. Lo que queremos es no llegar al nivel de esos equipos tan grandes pero sí pelear con ellos y lo estamos haciendo".

"El Liverpool está a la misma altura que Juve que Bayern y por qué no hacer lo mismo", añade el lateral que ahora se recupera para superar su lesión de ligamento cruzado y aprovecha para ver mucho fútbol: "Veo casi todos los partidos del Liverpool y no ha cambiado mucho. Es prácticamente el mismo equipo que dejé con los refuerzos de Luis Díaz, Diego Jota y Konaté".

Tiene claro que será un rival muy duro: "Es un club ganador y no miran el rival que tienen. Van con todo a meterse en la final. Esto nos lo hemos ganado, así que a disfrutar y competirles". Y enfrente tendrán a uno de los mejores del mundo "Salah yo lo he sufrido en mis carnes que lo he tenido que defender en los entrenamientos. Es buen tío, pero dentro del campo te toca las pelotas. Ya les he avisado a estos."