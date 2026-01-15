¡'Albacetazo' en el debut de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid!: "Aún no lo hemos asimilado del todo"

El Albacete ha dado la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey cargándose al Real Madrid de Álvaro Arbeloa que debutaba en el banquillo del club blanco. Jefté ha sembrado la locura en el Carlos Belmonte cuando en el último minuto de partido ponía el 3-2 definitivo y sentenciaba la eliminatoria a favor de un Albacete que celebrara la primera victoria de su historia al frente del Real Madrid.

El doble goleador ha celebrado la victoria en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es mi noche de fútbol más bonita. Me ha dicho mi mujer que mi hijo estaba como un loco saltando por la casa. Su papá le ha metido dos goles al Madrid de Vinicius, de Mbappé, de las estrellas...".

Javi Moreno ha sido otro de los protagonistas del partido, haciendo una gran defensa a jugadores de la calidad de Vinicius: "Hay que disfrutar del momento, aún no lo hemos asimilado del todo. Vinicius ha sido súper educado con nosotros; un orgullo enfrentarnos a él y haber dado la talla".

Un partido que pasará a la historia del club albaceteño y que ha dado una gran alegría a su afición, motivo de orgullo para su entrenador, Alberto González: "Ganar a uno de los mejores equipos del mundo es para estar contentos.La conexión con la afición desde el minuto 1 ha sido clave. No hemos perdido nunca la fe y hemos sido muy fuertes mentalmente".