Adrián Liso: "No he podido elegir mejor destino que Getafe"

El Getafe es uno de los 5 líderes de la liga tras ganar su segundo partido consecutivo frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán por 2 goles a 1. El anotador de los dos tantos ha sido Adrián Liso, cedido esta temporada por el Zaragoza y que ya suma 3 goles que le hacen colocarse como pichichi de la liga junto a Mbappé y Buchanan.

El delantero del conjunto azulón se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras la victoria: "No me imaginaba un comienzo así. Estoy que no me lo creo, estoy súper feliz. El secreto es que somos una familia, nos ayudamos los unos a los otros. No he podido elegir mejor destino".

"Después de una mala temporada en Zaragoza en lo grupal y en lo personal, ahora ha salido esta oportunidad que está siendo inmejorable. Es un sueño poder pelear con los mejores y también con el equipo que está ahí arriba en la clasificación", asegura.