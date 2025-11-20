20 años del aplauso del Bernabéu a Ronaldinho: "En 50 años de socio solo he aplaudido a Ronaldinho y a Maradona"

Hace 20 años, el 19 de noviembre del 2005, un clásico en el Bernabéu pasó a la historia por un doblete de Ronaldinho que maravilló al mundo y que levantó a una parte del público del Santiago Bernabéu, que dejó de lado la rivalidad para aplaudir al jugador del Barcelona en un momento que pasaría al recuerdo.

El aplauso de muchos aficionados fue captado por las cámaras y ahí estaba él, un señor con bigote y su hijo que se convirtieron en los protagonistas de ese momento. Hoy, 20 años después, Juan Sánchez nos cuenta en Radioestadio Noche como vivió ese momento: "Lo he leído esta mañana en Facebook y después me han llamado varias veces. Había más gente aplaudiendo pero somos los que salimos más".

"Después de eso hubo gente que me decía que estaba muy bien hecho y otros que me reprochaban que lo hiciera, pero yo lo hice porque me gustó la jugada que hizo y lo merecía", asegura. "La semana siguiente me llamaron de Barcelona para invitarme un fin de semana allí y después ir al palco del Camp Nou y dije que no", añade.

53 años y su hijo 23 años tenían entonces y Juan asegura que ha aplaudido muy pocas veces a otros jugadores que no sean del Real Madrid: "En 50 años de socio solo he aplaudido a Ronaldinho y a Maradona, a Messi no le he aplaudido, no me gustaba su forma de ser. Ronaldinho si me gustaba porque iba a disfrutar y a que disfrutáramos todos los que estábamos allí. De la plantilla de ahora del Barcelona no aplaudiría a nadie y a Lamine menos, más quisiera tener una pierna de Ronaldinho".

Juan sigue yendo al Bernabéu, unas veces acompañado de sus hijos, otras de su mujer y otras de sus nietas, a las que le ha inculcado su sentimiento madridista. Y si tuviera que aplaudir a un jugador de la actual plantilla, él lo tiene claro: "A Vinicius le aplaudo mucho, es mi favorito más que Mbappé. Vinicius sale al campo y no para de intentarlo, revoluciona al campo".