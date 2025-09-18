Susana Díaz, sobre las pulseras antimaltrato: "Hay mujeres que renuncian porque pitan muchas veces y les genera ansiedad"

La entrevista ofrecida por Susana Díaz en 'Por fin', el espacio radiofónico conducido por Jaime Cantizano, ha mostrado una de sus intervenciones más firmes sobre la lucha contra la violencia de género. La también exlíder socialista pidió un compromiso común a todos los partidos para garantizar la eficacia de los sistemas de protección, especialmente las pulseras telemáticas, cuya fiabilidad considera innegociable en la defensa de las mujeres y sus hijos frente a los agresores.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lanzado una llamada de urgencia para que partidos e instituciones sellen un acuerdo que refuerce de manera definitiva los mecanismos de protección frente a la violencia de género. En la entrevista, Díaz subrayó que el sistema de pulseras telemáticas para controlar a maltratadores no puede seguir marcado por errores técnicos ni por los cambios de gestión derivados de contratos públicos.

"Son mujeres que se están jugando su vida y sus hijos. Esto no puede pasar gobierne quien gobierne", afirmó, recordando que durante apagones anteriores esas pulseras quedaron inoperativas, dejando a las víctimas "totalmente expuestas". Para Díaz, el problema no debe depender de la alternancia política ni de las compañías adjudicatarias de los servicios tecnológicos, y citó como ejemplo el tránsito del sistema de Vodafone a Telefónica sin actualización plena a las redes más modernas.

Fallos que generan desconfianza y ansiedad

Durante la conversación, la dirigente socialista alertó de que algunas víctimas han optado por renunciar a la pulsera precisamente por el mal funcionamiento de estos dispositivos, que llegan a emitir falsas alarmas y generan estados de ansiedad añadidos a la situación dramática que viven.

"No les podemos decir que denuncien y después que los sistemas fallen", advirtió, insistiendo en que el Estado tiene en sus manos la vida de estas personas.

Díaz reclamó dar más voz y más medios a los profesionales que trabajan a diario con las mujeres afectadas, pues "los casos se han multiplicado afortunadamente porque cada vez se denuncia más" pero los recursos siguen mostrando "fallos graves en la cobertura".

Llamamiento a PSOE y PP

La expresidenta reclamó un acuerdo transversal que blinde estos instrumentos de protección frente a intereses partidistas y cambios de gobierno.

"Tiene que ser de las cuestiones que sean troncales, que no se toquen. Que pase quien pase por ese ministerio no se toca", defendió, apelando directamente a un "punto de cordura" entre PSOE y PP para que haya un consenso duradero.

En sus palabras, el objetivo no puede esperar: "Tenemos que aprender a partir de mañana, no de cuando pase otra tragedia. Esto no es justificable nunca".