Raquel Ayora, sobre la situación en Gaza: "Hay niños a los que han disparado en el pecho mientras intentaban alcanzar la comida"

Raquel Ayora, directora nacional de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado en el programa 'Por Fin' con Isabel Lobo que la distribución de alimentos en Gaza, bajo la gestión de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), se ha convertido en escenarios de "masacres orquestadas", según el último informe presentado por la entidad.

Entre el 7 de junio y el 24 de julio de 2025, las clínicas de MSF en Al Mawasi y Al Atar atendieron a 1.380 víctimas, incluidos 28 fallecidos, la mayoría heridos durante su intento de conseguir víveres en estos centros convertidos en trampas mortales.

El informe documenta violencia sistemática y selectiva por parte del ejército israelí y contratistas privados, con decenas de heridos de bala, entre ellos 71 niños, algunos menores de 10 años.

"Hay niños a los que han disparado en el pecho mientras intentaban alcanzar la comida. Personas aplastadas o asfixiadas en estampidas. Multitudes enteras abatidas a tiros en los puntos de distribución", denunció Ayora en la entrevista.

MSF exige el cierre inmediato del sistema GHF y la vuelta al mecanismo coordinado por la ONU

La ONG reclama que se acabe de inmediato con el programa liderado por la GHF y pide que la distribución humanitaria sea devuelta a Naciones Unidas, exigiendo a Estados Unidos y a los donantes privados que suspendan su financiación al grupo.

"Los centros gestionados por la GHF no son ayuda, son un laboratorio de crueldad", advierte Ayora. La organización también alerta sobre el aumento alarmante de la malnutrición severa aguda, especialmente entre la infancia y las mujeres lactantes y embarazadas.

Una situación que no mejora

"El flujo constante de heridos que recibimos es abrumador", afirmó la responsable de MSF en España, quien detalla que en sus clínicas se han visto obligados a improvisar morgues y a solicitar bolsas para cadáveres: "Lo que estamos viviendo es absolutamente catastrófico. Ya habíamos advertido de que iba a ir mal, pero no esperábamos este nivel de crueldad y deshumanización".

Según Ayora, el 11% de los heridos de bala han recibido disparos en la cabeza o el cuello y un 19% en el pecho, abdomen o espalda, lo que sugiere ataques intencionados sobre la población civil.

La dirección de MSF también manifestó su voluntad de permanecer en la zona a pesar de los riesgos, "resistiendo lo máximo posible cerca de la población para prestar asistencia médica" y subrayó la importancia de su presencia ante la ausencia de periodistas internacionales. "No sabemos cómo prepararnos para lo que pueda venir después. La verdad es impensable", concluyó Ayora.