Juan Miguel Moreno Calderón: "Córdoba debe seguir apostando por la cultura, no solo por su patrimonio"

Córdoba, una ciudad con cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial de la Unesco, vuelve a ser protagonista en el panorama cultural con la llegada de una exposición única sobre la infancia en el antiguo Egipto. Durante el especial de Por fin emitido desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, Juan Miguel Moreno Calderón, coordinador general de Políticas Culturales y presidente del Consorcio Orquesta de Córdoba, reflexionó sobre el reto de gestionar una ciudad que vive entre la historia y la modernidad.

"Cuando se tiene una riqueza patrimonial tan grande, con un icono universal como la Mezquita-Catedral, todo tiende a polarizarse hacia ese punto", explicó Moreno Calderón. "Pero estamos en 2025, y hay que hacer compatible esa tradición heredada con una cultura contemporánea potente y en armonía con esa riqueza".

El equilibrio entre tradición y cultura viva

El responsable cultural defendió la necesidad de mantener un equilibrio entre el patrimonio histórico y la creación actual:

Córdoba tiene que seguir poniendo mucho peso en la cultura, para que no sea solo el patrimonio lo que atraiga, no solo a los cordobeses, sino también a quienes nos visitan

Moreno Calderón destacó también el papel de las distintas administraciones en la preservación del legado histórico:

La Junta de Andalucía tiene un papel importante en la defensa del patrimonio, porque es una competencia constitucional, lo mismo que el Estado. El Ayuntamiento, por su parte, impulsa la actividad cultural directamente. Creo que hay una buena sintonía para sacar adelante muchos proyectos

Un año dedicado a Julio Romero de Torres

Durante la entrevista, el coordinador general subrayó que 2025 está siendo un año especialmente dedicado al pintor Julio Romero de Torres.

Todo el año está siendo dedicado a Julio Romero. Ha habido exposiciones, iniciativas en el Museo Thyssen de Madrid y ahora en noviembre estamos celebrando un ciclo de conferencias y actividades para mantener vivo el recuerdo de nuestro pintor más universal

El recuerdo a Fosforito y el Concurso Nacional de Arte Flamenco

El especial de Por fin coincidió con un día de luto para la cultura andaluza: la despedida de Fosforito, leyenda del cante flamenco. Moreno Calderón quiso rendirle homenaje:

Es un día muy triste. Fosforito no era un artista flamenco más, era la esencia del flamenco más genuino. Desde que ganó el Concurso Nacional de Córdoba en 1956 mantuvo esa pureza durante décadas

Además, recordó que la ciudad acoge estos días una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que el próximo año cumplirá 70 años.

"Tendrá su celebración lógica, claro", adelantó.

Medina Azahara, la gran desconocida

El coordinador cultural reivindicó también la importancia de dar a conocer Medina Azahara, uno de los enclaves más valiosos y menos explorados de la ciudad:

Solo está excavado un 10% del conjunto, pero es un lugar de una belleza e importancia enormes. Representa un mundo de esplendor que tuvo Córdoba, aunque sigue siendo la gran desconocida de nuestra riqueza patrimonial

Mirando al futuro, Moreno Calderón enumeró los principales eventos y desafíos culturales que afronta la ciudad:

Tenemos el Festival Internacional de Piano Rafael Orozco, Comopoética, y apostamos por grandes exposiciones como esta sobre el Egipto infantil y adolescente. Ya estamos preparando otras sobre la influencia de Roma en Córdoba o sobre el Mediterráneo cristiano

El objetivo, según subraya, es mantener y hacer crecer el pulso cultural de la ciudad: