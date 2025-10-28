'Por Fin' en A Coruña, descubre los proyectos de transformación de su fachada marítima y el éxito de su programa de trasplantes

Jaime Cantizano y el equipo de 'Por fin' se trasladan este jueves 28 de octubre a A Coruña, desde donde transmitirán en directo su programa desde el salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña para conocer el plan que se está llevando a cabo en la ciudad, que afronta la transformación de su fachada marítima.

En la primera parte del programa hemos hablado con Martín Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña que nos ha hablado sobre el proyecto "Coruña Marítima", que está coordinado por seis administraciones distintas y que va a necesitar entre 20 y 30 años de desarrollo. "Todas las administraciones nos hemos dado cuenta de la trascendencia del proyecto. En un momento de enorme tensión en España, es un modelo de participación y diálogo", ha señalado Fernández.

El presidente también ha hablado sobre la importancia de la pesca en la ciudad, que es "el alma y su esencia", pero también de la importancia del turismo, que en 10 años ha crecido exponencialmente. El año pasado visitaron la ciudad 450.000 personas y el objetivo es llegar al medio millón.

En la segunda parte del programa, hemos hablado con el coordinador de trasplantes del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), Fernando Mosteiro, quien ha hablado sobre los avances tecnológicos en materia de trasplantes, a la vez que ha subrayado que "sin donante, no hay trasplante".

Mosteiro ha comentado la evolución en la mentalidad de la sociedad española y en especial de la gallega, que ha permitido que España sea el país en el que más trasplantes se hacen del mundo y ha hecho un llamamiento a la población: "Es mucho más probable que cualquiera necesitemos un trasplante a que podamos ser donantes de órganos", para concienciar de la importancia de decir "sí a la donación".