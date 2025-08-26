Este jueves 28 de agosto vuelve 'Por fin' con Jaime Cantizano a las tardes de Onda Cero

Este jueves, 28 de agosto, regresan las tardes de Onda Cero con Jaime Cantizano al frente de Por fin. El comunicador vuelve a ponerse al mando de este espacio vespertino tras el descanso veraniego, dispuesto a reencontrarse con sus oyentes y a retomar el pulso de la actualidad y el entretenimiento con su inconfundible estilo. Tal y como él mismo bromea, su familia ya le ha animado a que deje de descansar y que vuelva a ponerse delante del micrófono.

El regreso llega además en un momento de crecimiento para el programa. La complicidad de Cantizano con los oyentes y el tono cercano y desenfadado de Por fin han hecho posible un notable incremento de audiencia en la última ola del EGM. El espacio, recordemos, sumó 140.000 nuevos 'porfineros', lo que elevó la cifra total de seguidores de las tardes de Onda Cero hasta los 527.000.

Un espacio propio

Este aumento consolida la apuesta de la cadena por un formato que combina información, entretenimiento y participación directa del público, con un presentador que ha sabido conectar con las inquietudes y el sentido del humor de la audiencia. Cantizano convierte cada tarde en una cita para compartir historias, actualidad y buen ambiente.

Con esta base de oyentes fieles y el impulso de los nuevos seguidores, 'Por fin' encara la nueva temporada con la energía renovada de su equipo y con la promesa de seguir ofreciendo una radio cercana, fresca y entretenida, que se ha ganado un espacio propio en las tardes de Onda Cero.