Especial ‘Por fin’ con Jaime Cantizano desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Queso Manchego en Valdepeñas

No hay nada como un buen plato de queso manchego, y la Navidad nos brinda una gran ocasión para disfrutarlo en familia o con amigos. Por eso, Jaime Cantizano y el equipo de 'Por fin' se trasladan este jueves 11 de diciembre hasta la localidad de Valdepeñas, para ahondar en las cualidades, características y propiedades que atesora uno de los productos estrella de la gastronomía española: el queso manchego.

Originario de una raza de oveja muy especial, el queso manchego se distingue por su excepcional calidad y se diferencia claramente del resto por la placa de caseína que lo envuelve y certifica su autenticidad.

El queso manchego cuenta con una gran implantación en países como Estados Unidos, por lo que conoceremos también muy de cerca cuál es el impacto que ha tenido sobre las exportaciones la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

'Por fin' entra de lleno en el mundo del queso en Valdepeñas

Por eso, Jaime Cantizano estará junto al resto de su equipo en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Queso Manchego, situada en la localidad manchega de Valdepeñas este jueves 11 de diciembre a partir de las 15:00 horas.

Durante el programa, entrevistaremos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha querido participar y acercarse para conocer y explicar la realidad de este Consejo Regulador. También charlaremos con Antonio Martínez Blasco y María Rosa González, presidente y secretaria del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Queso Manchego, que explicarán el momento en el que se encuentra el producto en los mercados nacional e internacional y cómo han podido impactar sobre él los aranceles estadounidenses.

Susana Díaz, Celia Villalobos o Mario Viciosa acompañarán a Jaime Cantizano en Valdepeñas para descubrir todos los secretos de este producto tan identitario de nuestra tierra y aprender a diferenciar un verdadero queso manchego para una Navidad auténtica.

