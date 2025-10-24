Especial 'Por fin' con Jaime Cantizano desde el salón de actos de la Autoridad Portuaria de A Coruña

Jaime Cantizano y el equipo de 'Por fin' se trasladan este jueves 28 de octubre a A Coruña, desde donde transmitirán en directo su programa desde el salón de actos de laAutoridad Portuaria de A Coruña para conocer el plan que se está llevando a cabo en la ciudad, que afronta la transformación de su fachada marítima.

Seis administraciones -el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el organismo público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña- están llevando a cabo de manera coordinada el proyecto conocido como "Coruña Marítima" que busca transformar los espacios del puerto del interior de la ciudad, con un enfoque en los espacios públicos, zonas verdes, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Este proyecto se está elaborando a través de un concurso internacional convocado por el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta para diseñar el Máster Plan Coruña Marítima. Se espera la participación de los estudios de arquitectura e ingeniería más prestigiosos del mundo. La propuesta final tiene que combinar tanto el presente como el pasado con una mirada al futuro. Esto es, por un lado, apostar por el muelle de transatlánticos cuya actividad ha crecido exponencialmente en los últimos años. Por otro, mantener la actividad del puerto pesquero, el símbolo, seña y carácter de la ciudad desde tiempos inmemoriales.

Este plan de transformación del puerto de A Coruña tiene un presupuesto aproximado de 3,3 millones de euros y la licitación en curso se espera resolverse a principios de 2026. La empresa elegida para llevar a cabo la obra deberá presentar el proyecto final en la segunda mitad de 2027. En cuanto a la participación ciudadana es una parte integral de toda la planificación. Para ello se están llevando a cabo reuniones y foros abiertos para que participen todo tipo de colectivos, instituciones y empresas que pueden aportar sus ideas y propuestas para el futuro del puerto.

'Por fin', en directo desde el Puerto de A Coruña

Jaime Cantizano entrevistará a Martín Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, quien aportará todos los detalles del Máster Plan Coruña Marítima.

Por otro lado, España es el país líder en el mundo en donación y trasplante de órganos con una tasa de donantes de 52,6 por millón de habitantes, una cifra muy superior a la media europea. En 2024, se hicieron en nuestro país 6.464 trasplantes, un 10% más que en 2023 y la mayor cantidad registrada hasta la fecha con una media de 17 trasplantes diarios.

Con motivo de la realización del programa en A Coruña, vamos a hablar con Fernando Mosteiro, el jefe de la unidad de trasplantes del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), el segundo hospital que más trasplantes de corazón realiza en toda España y que batió su propio récord en 2024 -realizó 309 trasplantes, un 20% más que en 2023-. El CHUAC empezó su actividad en 1981 y sus médicos son también especialistas en trasplantes de pulmón y el hospital ocupa la séptima posición en la clasificación de hospitales que realizan este tipo de procedimientos.

