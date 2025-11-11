Especial 'Por fin' con Jaime Cantizano desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Jaime Cantizano y el equipo de 'Por fin' se trasladan este jueves 13 de noviembre a Córdoba, para emitir en directo desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

El especial tiene como finalidad acercar a los oyentes todos los detalles de la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', que aterriza en la ciudad como uno de los proyectos culturales más destacados de la temporada.

Una exposición inédita que ilumina la infancia en el antiguo Egipto

La muestra parte de una premisa tan novedosa como reveladora: estudiar la infancia y la adolescencia en el antiguo Egipto como etapas clave para comprender su cultura. A través de un enfoque transversal, riguroso y al mismo tiempo accesible, descubre cómo vivían, crecían, se formaban y se relacionaban los niños y jóvenes egipcios desde las dinastías más antiguas hasta el periodo grecorromano.

'El despertar a la vida' propone un recorrido sensorial que combina piezas arqueológicas excepcionales, muchas inéditas en nuestro país, recursos multimedia, ambientaciones sonoras y elementos inmersivos que permiten al visitante adentrarse en el día a día de la civilización faraónica.

La exposición aborda cuestiones esenciales para comprender estos procesos de desarrollo:

El papel de la familia y la estructura social en la educación.

Las diferencias entre clases sociales y géneros.

Los ritos de paso que marcaban la transición de la niñez a la adolescencia.

La importancia de la salud, la nutrición y el aprendizaje en una sociedad profundamente simbólica y ritualizada.

El objetivo es revalorizar la infancia como etapa con identidad propia, mostrar las similitudes y diferencias con la vida actual y destacar la huella que los más pequeños dejaron en uno de los imperios más influyentes de la historia.

Un programa desde un enclave histórico único

Se emite desde uno de los espacios más emblemáticos de Córdoba: el Patio de los Naranjos, un lugar que resume la evolución cultural y religiosa de la ciudad. En época califal cumplía la función de patio de abluciones, acogiendo la purificación previa a la oración musulmana. Tras la conquista cristiana, el espacio fue transformándose hasta incorporarse como elemento esencial del ceremonial de la Catedral.

Entre los siglos XVI y XVII se consolidó la imagen que conserva hoy, con galerías reconstruidas, fuentes históricas y un diseño en cuadrícula que recuerda a la sala de oración: filas de naranjos, palmeras y cipreses que evocan la repetición rítmica de las columnas del interior del templo. El agua, a través de los surtidores y de las fuentes de Santa María y del cinamomo, refuerza el carácter simbólico de este patio que, más que un simple espacio exterior, es un verdadero puente entre épocas, culturas y tradiciones.

'Por fin', en directo desde el corazón cultural de Córdoba

Durante la emisión del programa, Jaime Cantizano conversará con invitados vinculados a la exposición y a la vida cultural cordobesa. Se analizarán los aspectos más destacados de la muestra, su proceso de creación, el valor de las piezas expuestas y el impacto que tendrá en la agenda cultural de la ciudad.

El programa también ofrecerá un acercamiento al propio Patio de los Naranjos, a su historia y a su relación con la Mezquita-Catedral, una de las joyas patrimoniales de España y referente mundial por su singularidad arquitectónica.

Sigue la emisión en directo en Onda Cero, en ondacero.es y en nuestra app este jueves 13 de noviembre a partir de las 15:00.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba.