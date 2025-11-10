Elisa Beni, tras decir Sánchez que el fiscal general es inocente: "Mejor te callas y así no parece que intentas preparar el terreno"

Las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en apoyo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, han generado reacciones en el ámbito mediático y jurídico. Elisa Beni, periodista y colaboradora de Onda Cero, ha cuestionado públicamente la conveniencia de ese respaldo en mitad de un proceso judicial abierto, alegando que ni el Gobierno ni los medios deben actuar como jueces ni condicionar el trabajo del Tribunal Supremo.

Beni pide que ni el Ejecutivo ni los medios emitan juicios

La periodista Elisa Beni ha reaccionado a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien expresó públicamente su confianza en el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras el Tribunal Supremo evalúa su situación. En el programa "Por Fin con Jaime Cantizano, Beni defendió la independencia de la judicatura frente a cualquier posicionamiento político o mediático.

"Nosotros no tenemos que absolver ni condenar al Fiscal General ni a nadie", afirmó. Según la periodista, existe una tendencia a pensar que los medios deben "ponderar, valorar la prueba y emitir un juicio", una actitud que rechazó tajantemente.

"Hay que confiar en el sistema judicial"

Durante su intervención, Beni subrayó la importancia de respetar los mecanismos institucionales del país. "Yo confío en el Tribunal Supremo de mi país y Álvaro García Ortiz tiene que confiar en el Tribunal Supremo de su país, porque si no, habría colgado la toga hace mucho", señaló. A su juicio, tanto la prensa como los representantes públicos deben evitar "crear presiones o ambientes que se puedan entender como coactivos o de presión".

La periodista insistió en que los jueces "llevan toda su vida aguantando presiones" y recordó que cada decisión judicial tiene siempre consecuencias contrapuestas: "Cada vez que toman una decisión a alguien le fastidian y a alguien le dan la vida".

"Si Sánchez sabe algo, que lo diga"

Beni fue especialmente crítica con el apoyo personal manifestado por el presidente hacia García Ortiz. "Yo le pregunto al presidente del Gobierno: ¿sabe algo que nosotros no sepamos? Si sabe algo sobre la inocencia del Fiscal General, que lo diga. Si no sabe nada y es una mera creencia o fe, entonces mejor te callas", advirtió.

Para la periodista, declaraciones de este tipo pueden "preparar el terreno para otras cosas" y, en términos jurídicos, "creer o no en las personas no significa nada".