Wonder Woman: vigila tu cartera

¿Eres de los que presta dinero a amigos y familiares? ¿Sabes cómo hacerlo sin tener problemas?

La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, se convierte cada lunes en 'Wonder Woman' para vigilar todo aquello que le afecta directamente a tu cartera y la economía del día a día.

ondacero.es

Madrid |

Cada martes en Por fin hablamos del consumo.

Buscamos consejos de la mano de Patricia Suárez, presidenta y CEO de la Asociación de Usuarios Financieros para evitar timos, estafas o robos.

Con 'Wonder Woman' conocemos los peligros a los que nos enfrentamos en materia de consumo y los beneficios que podemos obtener si usamos bien las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Hoy hablamos de los préstamos entre particulares. Cómo disponer de ese pequeño préstamo de un familiar sin tener problemas.

