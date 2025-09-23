¿Eres de los que presta dinero a amigos y familiares? ¿Sabes cómo hacerlo sin tener problemas?

Cada martes en Por fin hablamos del consumo.
Buscamos consejos de la mano de Patricia Suárez, presidenta y CEO de la Asociación de Usuarios Financieros para evitar timos, estafas o robos.
Con 'Wonder Woman' conocemos los peligros a los que nos enfrentamos en materia de consumo y los beneficios que podemos obtener si usamos bien las herramientas que tenemos a nuestro alcance.
Hoy hablamos de los préstamos entre particulares. Cómo disponer de ese pequeño préstamo de un familiar sin tener problemas.