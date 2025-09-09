Un sonido repensado entre descuido y descuido

Aunque pueda parecer extraño… Advertir una amenaza es la nueva diplomacia. O la de siempre, pero con menos preámbulos. He acechado atentamente al preámbulo de ataques que explicaba el primer ministro de Israel, Netanyahu, y la advertencia a la población de Gaza para estas horas

‘Salgan de ahí’. Quedan advertidos. Una advertencia que, de tomarla, no salve vidas no es una advertencia, se convierte en amenaza. O si lo prefieren en advertencia de muerte. Muerte provocada, desencadenadas desde los atriles.

Qué significa salir de Gaza exactamente. Acecho sobre lo que es salir (de dónde) para ir hacia (qué). Qué capacidad tienen ahora mismo las personas que están allí de desplazarse dejando atrás su vida y lo poco que queda de su historia. Israel se prepara para una gran ofensiva militar, muchos residentes dicen que no pueden permitirse otro éxodo hacia el sur, donde los medios de transporte son escasos. Continúan los bombardeos en el terreno y en el abstracto se sigue discutiendo.

España ha hecho hace 24 horas su incursión oficial en la franja lingüística-jurídica sobre la palabra genocidio, La comisión Europea desde Bruselas toma sus distancias. Y ANTE las discordancias vaya por delante decirle a los ciudadanos que con su hacer, este país hizo lo correcto.

"Ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España: Estuvo en el lado correcto de la historia"

Y ahí está. El interceder a priori, o el llano “vaya a ser…que a la hora de urnar no se acuerden de esto”… de lo que se coloca a un lado o al otro de la historia. La política exterior, desde un atril y no desde la mesa de consenso para las cuestiones de Estado. O Las funciones del Fiscal General del Estado, que de momento caen del lado del vacío legal. Para esto no hay nomenclatura.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de AMAGO. De AMAGAR, de hacer que va a pasar algo de consecuencias irreversibles pero sin concretar el qué y sin mostrar buena disposición a que no haya que llegar al exilio de las soluciones eficientes y eficaces.

Aullado de otra manera: salgan de ahí. De si una palabra es o no válida, hagan un verdadero embargo de armas políticas y dejen de hipotecar al mundo de nuevo a unas generaciones que ya están sin salida.