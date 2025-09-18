La sepultura tiene sus propios mundiales, parece frívolo y lo es, pero también es un reclamo a los oficios que no podrá sustituir la IA

Aunque pueda parecer extraño… Lo posible y lo inimaginable ya se da sin alarmar a nadie. Mezclar las chungas con las Meninas es poco más o menos en lo que podría quedar la reunión del canciller Alemán Merz con Sánchez esta tarde en la Moncloa. Mientras uno llega después de plantear un debate europeo trascendente y conveniente:

"Habla en alemán"

El alemán dice: El estado de bienestar actual de Europa no es sostenible y no es viable. Merz reformará las pensiones para dice no condenar a los jóvenes. Sánchez a su vez aprovechará su encuentro para suavizar la postura de Alemania sobre el sentido común del que hablaba hoy Víctor Ángel Torres donde Alsina.

"Porque el uso de las lenguas..."

Sobre la oficialidad del catalán en la UE y a la espera de otras muchas cuestiones para encontrar un refuerzo de la unidad europea. Pero la cuestión que ‘aborda’ uno y ‘desborda’ otro no deja de medir la distancia con la preocupación cotidiana y la moralidad del ciudadano europeo. Al pico y pala con traje y corbata mientras en Hungría…

Y ahí está. En Hungría con otros picos y palas, poniendo a prueba las capacidades humanas como esta tarde en la Moncloa. Ahora mismo Sepultureros de todo el mundo luchan en Hungría por ver quién es el más rápido cavando una tumba. La Asociación Húngara de Operadores y Mantenedores de Cementerios ha invitado a enterradores de todo el planeta para competir por el título en los octavos Mundiales de Excavación de Tumbas.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de INCREDULIDAD. Que se celebraban estos mundiales se escapaba de nuestra imaginación este jueves. Unos mundiales que reivindican la fuerza física y la fortaleza mental que hace falta para cavar. Quieren con la escenificación mantener el prestigio de la profesión y atraer a jóvenes al oficio.

Aullado de otra manera: sin motivación ni pensiones a la vista, la muerte económica y social prematura en los jóvenes españoles hace que ningún oficio les sea atractivo. Se les entierra antes de que sepan empuñar una pala para excavar su potencial.