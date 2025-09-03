En quien te conviertes después de leer o no hacerlo es el marcapáginas de la vida

Aunque les parezca extraño… Una foto puede pasar páginas. Y no cualquier página. He estado acechando atentamente al Ministro de Exteriores y sus congruencias en ONDA CERO hasta que me sorprendió con la reinvención del MARCAPÁGINAS. Uno de ajuste a nuestros tiempos. Decía el ministro esta mañana en ONDA CERO: "Es una foto que pasa página".

El PASA -PÁGINAS. Una simple foto que inmortaliza a los mortales Illa y Puigdemont desde Bruselas puede levantar hasta las 300 palabras de una página cualquiera de la política en la historia de España. El texto de la ley de amnistía en el BOE tiene 70.000 caracteres. Lástima de pie de foto. No existe, por eso no se puede leer, de ahí que como decía una viñeta de una niña respondona, lo que no se puede leer te invita a creer solo en lo que has escuchado... Como este capítulo que ha abierto las costuras de los lomos culturales en las redes sociales ¿Qué es eso del prestigio de la lectura?

Entre las fotos que pasan páginas, irrumpe ESTE pensamiento en voz alta de la reconocida MARIA POMBO. Muchos échandose las manos a la cabeza al escucharla, los mismos supongo que no tienen hechas las manos a sostener ni un libro en su vida. Interesante debate el que se abre sobre el prestigio de la lectura que ya en su día se dedicó a desmontar el mismísimo CERVANTES.

Y ahí estaba… Alonso Quijano puliendo la bacía que se habría de poner en la cabeza para retener la voladura de lectura interminable de novelas caballerescas. Lo que ocurre si lees mucho y te pasas de páginas que no merecen tu tiempo o si lees algo bueno, aunque poco de vez en cuando.

Atisbo. Hay un atisbo de BÓBILIS BÓBILIS. Y qué si nos hemos ido acostumbrando a esta vida tonta sin esfuerzo, sin apearnos de la lectura horizontal que nos reprocharía Galdós. Y es en estas cuando se me escapa el aire (…) Para decir que:

Mientras se hagan las lecturas incorrectas jamás una página marcará hitos en la vida de nadie. Ahora que están de moda las quedadas para leer, que pasar página en política es hacerse una foto, y leer o no leer la nueva polémica para echarnos los complejos sociales a la cabeza… Si todos los que dicen haber leído tanto fuera verdad, el mundo estaría cambiando más rápido.

Aullado de otra manera: Leer o no leer, ESA no es la cuestión. Como leer no es lo mismo que leer cualquier cosa. En quién te conviertes después de hacerlo, es lo que diferencia a los soñadores de sueños imposibles de los condenados a conformarse con la vida.