El huérfano no suele serlo solo por una vez, sino por cuatro. La réplica de la orfandad es: Sin familia, sin ayuda, sin entorno, y sin origen.

Aunque pueda parecer extraño… Ser niño es ya más difícil que ser adulto. Primero porque la infancia cada día dura menos , segundo porque cada vez más adultos que disfrutaron de su infancia son hoy los que juegan con tiranía y soberbia. He acechado atentamente y donde allí donde ahora mismo hay 20.000 HUÉRFANOS de padre y madre. Se han tenido que inventar un nuevo acrónimo para identificarlos.

"Se creo un acrónimo adrede: Niño herido sin familia sobreviviente. Para catalogar a la cantidad de niños que llegan solos, heridos, pero toda su familia a muerto"

NIÑO HERIDO SIN FAMILIA SOBREVIVIENTE. Así se apellidan 20.000 niños huérfanos en Gaza. Lo sabemos por el testimonio de Raul Incertis, El médico anestesista voluntario recién llegado de la zona devastada ha contado donde Alsina, que ha llegado a "perder la cuenta" de la cantidad de niños y civiles que ha atendido. El impacto real suele ser un segundo

Y ahí está la DISTINCIÓN. El impacto después del primer impacto es doblemente letal. El médico denuncia que "Israel muestra intencionalidad”, que está violando dos principios de la convención de Ginebra: el derecho a la proporcionalidad y el de distinción. Esto es que no se distingue entre objetivo y civil a la hora de bombardear.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de ORFANDAD. Detrás del desamparo desproporcionado existe un lenguaje siniestro. El lenguaje para hacer daño siempre es enrevesado y perverso. El objetivo que no se acaba de distinguir es el de: preservar los derechos humanos. A los niños de Gaza se les crean acrónimos, los demás seres humanos del planeta se escudan en las siglas.

Aullado de otra manera: el huérfano no suele serlo solo por una vez, sino por cuatro. La réplica de la orfandad es: Sin familia, sin ayuda, sin entorno, y en este caso sin origen. Cuando tu origen está carbonizado, el futuro ya no puede ser peor.