Día Mundial de los Zurdos: entre la anomalía y el desarrollo genético

Aproximadamente el 10% de la población mundial es zurda, lo que equivale a alrededor de 827 millones de personas. Por otro lado, en España el 12% de la población utiliza preferentemente la mano izquierda, lo que equivale a unas cinco millones de personas.

Ibán Onaindía, presidente de la asociación española de neuropsicología, asegura en la entrevista que se desarrolla por una conjugación de factores neurológicos y genes biológicos. Hay factores culturales del pasado que dicen que los zurdos son más raros por ser minoría".

Durante siglos, la zurdera fue considerada una anomalía o incluso un rasgo indeseable en algunas culturas. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que esta tendencia no es un simple hábito, sino una característica biológica con fundamentos en la genética y el desarrollo cerebral.

Este 13 de agosto se celebra el Día Mundial de los Zurdos, una fecha que se celebra desde Por fin con varios invitados en el programa, además de Ibán Onaindía: Irene Fernández, que tiene lateralidad cruzada,Tonya Gómez dueña de la tienda Universo Zurdo, Víctor, el zurdo que lo convirtieron en diestro y está volviendo a la zurdera, y Carlos Zamorano que también es zurdo.