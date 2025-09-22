Aunque pueda parecer extraño…En el país con mayor esperanza de vida, se pierde esperanza de seguir con vida.

Coleccionar pulseras defectuosas es ya la gran entrega por fascículos de los últimos días. He acechado atentamente en una semana que arranca, en la que vamos a coleccionar inexplicaciones, agravios, impertinencias, imprudencias y otros alardismos de atril o de pasillo que nada tienen que ver con la realidad de las víctimas de maltrato.

"La guardia civil me dijo que tenía que denunciar, pero estoy tan agotada que no había querido denunciar"

Se sabe desde mayo, esta mujer se lo contó a ONDA CERO Granada, y son las víctimas las que siguen evidenciando el empeoramiento y los fallos que no reconoce el ministerio.

Minimizando la investigación sobre el asunto, se deja de lado el gran fallo de lo que acaban de escuchar: el agotamiento. El agotamiento inhibe el acto de denunciar. No se denuncia más porque ya se ha hecho una y otra vez y cuando no falla el proceso, falla la confianza, falla la seguridad, falla, la gran FALLA que es dejarlo estar. Y los jueces advirtieron:

Y ahí está. Otro ejemplo más de la INEPTOCRACIA que conceptualiza hoy Raúl del Pozo en su coluna y que celebro, porque por fin tiene nombre el ejercicio político de quienes dicen que hacen aunque no hagan nunca lo que dicen. Agotar a la víctima hasta el punto de poder llegar a achacarle que fue ella misma la que puso en riesgo su seguridad por no denunciar.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de DEFECTIBILIDAD. No son un caso, ni dos. Hay documentadas repeticiones del mismo agresor deshaciéndose de la pulsera, y las que no consten porque no se habrá denunciado, por agotamiento o por pensar en que habría sido algo puntual.

La desconfianza es ya la colección MÁS DEFECTUOSA de los últimos siete años.

Aullado de otra manera: hoy la palabra del día en la RAE es ‘ABALORIO’, pues eso, la protección depende y dónde la coloques en la muñeca o en el tobillo, será igual de abalorio. Y díganme ¿Quién le devuelve la confianza a un abalorio? Un dispositivo de seguridad para evitar una agresión mortal a otro ser humano tendría que ser considerado de alta joyería ingeniera. Falla lo que debiera ser infalible.