El daño moral del que aún no somos conscientes: La escucha de sandeces

Aunque pueda parecer extraño… en los detalles se encuentran respuestas a las reacciones desproporcionadas. He acechado atentamente al momento en el que Trump y la primera dama suben por las escaleras mecánicas de la ONU y las escaleras se paran en seco.

"Lo mejor que me ha dado la ONU en estas horas es una escalera mecánica rota y un telepronter que no funciona"

Lo mejor que le ha dado la ONU en estas horas dice Trump, es una escalera mecánica y un telepronter que no funcionan. La ONU atribuye el fallo de las escaleras a un cámara del equipo de su presidencia y el teleprómpter también lo manejaba la casa blanca.

Quejarse en un discurso de este tipo de cuestiones, elevándolas a casi un ataque personal tiene mucho de apoyarse en el pasamanos del narcisismo crónico. Después del golpe en seco, ni tan seco ni tan golpe. Es más, es que el que se queda varado es el presidente, Melania reacciona y se pone a subir la escalera sin ningún síntoma de agravio. El momento tiene poco de angustia y sí de reclamo de atención adolescente.

Que en plena asamblea histórica de la ONU, con todo por decir sobre asuntos muy serios, Donald Trump recurre al sarcasmo y a la queja. Se parece al padre de Lamin Yamal que defendía así en exclusiva en EL CHIRINGUITO que la imagen de su hijo al no concedérsele el balón de oro.

"Creo que este es el mayor daño moral a un ser humano..."

Y ahí está. ¿QUÉ ES UN DAÑO MORAL en 2025? No ganar un balón de oro por mucho que creas que te lo mereces, y que se te estropee la escalera mecánica o la pantalla donde lees lo que otro te ha escrito hace un rato.

Del mundo en su justo compromiso ha intervenido Felipe VI. Refiriéndose a la actual desafección de valores ha evidenciado el daño moral de los teloneros.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de ELEVADURA. En 1860 Jesse Reno inventor de la escalera mecánica, llamó a su invento ‘ELEVADOR SIN FIN’.

Creo conveniente el recuerdo, en un contexto de elevadura de tensiones, enfrentamientos. La imagen del ‘ELEVADOR SIN FIN’ PARANDO EN SECO en la ONU emite un mensaje por si mismo: que se detenga el ascenso sin fin hacia ninguna parte.

Aullado de otra manera: si se les prestara la misma atención a los daños morales que acusa el mundo que al supuesto sabotaje de la escalera o del balón, la fábula de ESOPO estaría hecha.

Pero de momento se les ríe e incluso aplaude el ingenio...

Será que el daño moral del que no somos aún conscientes es: la escucha de sandeces.