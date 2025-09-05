Conscientes del proceso de septiembre, el mes en el que nadie pone la mano por nadie

Aunque pueda parecer extraño… Un eclipse total de luna tiene más efecto en el universo que el discurso del Fiscal General de Estado.

He acechado atentamente y he tenido que recurrir al pasado astral de las habituales expectativas de septiembre para entender lo que es ponerse en valor a uno mismo… El punto de partida en septiembre es fundamental:

Aramis Fuster: "A ver tengo tres carreras universitarias, hablo cinco idiomas, tengo dos masters, soy superdotada a la altura de Einstein y Bill Gates, estoy haciendo el contrarrestamiento de la teoría de la relatividad, estoy haciendo un master de...de..."

…’Máster de REALIDAD acelerado’ con créditos en las optativas de síndrome postvacacional que afecta hasta el 40% de los españoles en estos días. Un informe que hace una estimación de la productividad laboral: se reduce hasta un 30% en las primeras semanas tras la reincorporación. Con lo que otra vez y sean las que sean necesarias plantearlo cuidar el bienestar de los empleados debe ser una prioridad estratégica. Con qué estrategia: pues O a las vacaciones le faltan vacaciones, o a los que trabajan el doble sino el triple por los pobres del síndrome que no se ubican, habría que bonificarles por terapia de choque.

La realidad es que EN CUANTO a ‘sobrellevar esta semana’ no hay nada escrito. Pero sí grandes ideas. Como por ejemplo…

"No contarle nada a nadie, que por lo menos nadie sabe que me va mal"

Luego está el recurso ante los jueces de decir aquello que desde hoy quedará para la historia: “Soy consciente de…

"Soy plenamente consciente de las singularidades procesales que mi intervención tiene en este momento, en este acto"

Consciente pero… Consciente del proceso de septiembre, PERO para cada uno una cosa distinta. La cuestión es que por sobrevivirle a septiembre se ‘dice por decir’ más de lo que LA VERDAD puede llegar a escuchar.

Y ahí está. La icónica Luna y sus presagios que ya acechan más comienzos a la vuelta del lunes:... Cuando empiecen los que faltan. Vuelta al cole, fin de semana de preparativos, y vuelta también a lo de E-ra-tós-te-nes, Pitágoras, Aristóteles, Galileo Galilei… Vuelta este domingo para los tierraplanistas o los simples de orbita.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de REDONDEZ. De querer re-don-de-ar al alza o a la baja las circunstancias dependiendo de a saber qué cada vez. De finales redondos aunque sean surrealistas. La redondez de reconfirmar que la tierra es redonda en el eclipse de luna que les estoy soplando en la oreja. Que más que un eclipse es una escenificación irrefutable: es el eclipse que permite verle la sombra a la Tierra y sorprenderse con que ES REDONDA.

Aullado de otra manera: La luna, muy consciente de su brillo, le da razón de ser a quienes le hacen sombra. Pero humilde sabe que es el Sol quien le presta la luz. Al igual que el Sol no se puede tapar con una sola mano, nadie puede poner la mano por nadie en el mes que ha comenzado.