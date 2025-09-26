Carlos Soria, la leyenda del alpinismo que inspira y demuestra que hacer lo mismo siendo otro 50 años después, te devuelve medio siglo de ilusiones"

Aunque pueda parecer extraño hacer lo mismo 50 años después, te devuelve medio siglo de ilusiones. Y has echado atentamente a lo que dijo Carlos Soria a la Sociedad Geográfica Española antes de volver al Himalaya. Y no sorprende, sino que abruma ya entonces con su tenacidad.

"Tengo muchos años, pero lucho como siempre, porque a mí me encanta vivir y me encanta ir a las montañas. Si vas, puedes subir. Si no vas, desde luego no subes seguro."

Carlos Soria ha hecho historia al coronar la cima del Manas. Luego, a los 86 años, la 8.ª montaña más alta del mundo, ha recibido en su cumbre a un tipo admirable y de tesón infranqueable. Coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española a esta misma montaña en 1975, en la que él mismo participó. Y ahí está. Tras dedicar su vida a la escalada, ha demostrado que la pasión y la perseverancia no tienen edad ni límite de tiempo.

Y aunque ya es un mito de las montañas no se ha conformado nunca, siendo lo que ya era: Quiso batirse a si mismo para que no hubiera duda ante lo que es leyenda del alpinismo.

Algo atisbo. Hay un atisbo de economía vital. Haber trabajado o no 40 horas a la semana en la vida no condiciona a ciertos seres humanos. La cuestión con la que Yolanda Díaz y Garamendi se pasan la bola de uno a otro, pues da una y otra vez contra la red, una red limitante en un país donde la fuerza de voluntad y el agotamiento generalizado dan al traste con los logros personales y profesionales.

Mensajes por encima de los 8000 metros son más que inspiradores.

Aullado de otra manera. Lo importante de culminar es no dedicarle mucho tiempo a la cima, si no llegar con las fuerzas que requiere deshacer el camino y des haciéndolo construir el siguiente sueño.