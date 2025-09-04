Ancestralismo. El aplauso de Venecia es un acto reflejo ancestral, aplaudir en defensa propia y de la impotencia mundial

Puede parecer extraño… Pero saber la duración media de un aplauso da la medida de ovación que dedica el ser humano y por lo que se arranca a aplaudir. He acechado atentamente al extrarradio y en la sala de la Mostra de cine de Venecia un aplauso no duraba tanto desde los registros que rompe récords el género musical de la Ópera.

Han sido 23 minutos de ovación al equipo de la película que rinde memoria a la pequeña Hind de 6 años que fue asesinada por el ejército Israelí mientras huía de la Franja De Gaza.

El aplauso más largo de la historia del cine fue en los Óscar, año 1972 duró 12 minutos.

Recibía Charly Chaplin. Y con una diferencia de 53 años, estos dos aplausos responden a lo que pone en pie a todo ser humano de corazón flambeante.

"Lo siento, no quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible: Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así, no queremos odiar ni despreciar a nadie, el camino de la vida puede ser libre y hermoso... Pero lo hemos perdido"

¿Y cómo se mide un aplauso? Existir, existen varios tipos de aplausos. Porque se me ocurren varios del tirón sin consultar la Inteligencia Artificial. Están por ejemplo los aplausos sentidos, los de rigor, los intencionados, los espontáneos, los que se quedan solos, los de pandemia, los de una sola palmada… Los contratados, existen los aplaudidores, Nerón contrataba a 5.000 para sus comparecencias ante los soldados. Los interpretados y los orquestados como el de la marcha radetzsky. Hay - ahí todo un código en el lenguaje de los aplausos.

Y ahí estaban: la aprobación y el entusiasmo. Un buen aplauso dura entre 10 y 30 segundos. Puede amenizar un primero de enero o poner en evidencia a la crueldad humana.

Hoy atisbo. Hay un atisbo ANCESTRISMO en lo sucedido en Venecia.

Hoy se reclama justicia a través del aplauso fúnebre, y se busca el desgaste de las puñetas con la justicia del aplauso fácil.

Seguro que nuestros ancestros primates nunca proyectaron películas en festivales, pero ante la falta de un lenguaje hablado, es posible que usaran el ruido fácil para advertir sobre la presencia de depredadores, intimidar a sus enemigos.

Aullado de otra manera: nadie quiere ser el último en aplaudir, lo verdaderamente valioso está en los que arrancan el aplauso desde la impotencia.