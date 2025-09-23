Alejarse de la ignorancia es la única igualdad de oportunidades

Aunque pueda parecer extraño… Un ascensor no es lo mismo que un montacargas. El segundo va en silencio, el primero tiene hilo musical.

He acechado atentamente a las averías varias de los últimos años y si fuera de digno oficio ‘botones de ascensor’ no sabría en cuál de todas las plantas de utopía APEARLES. Por qué últimamente al botón al que quieren darle es al de voy a tener suerte.

El ascensor social se avería en España, sentencian los titulares. Uno de los países ricos con más desigualdad de oportunidades es el nuestro dice La OCDE. España es el séptimo país de los Veintisiete que menos gasto destina a políticas educativas, con el 4 CASI Y MEDIO % del PIB frente al casi 7% de Suecia.

Decía JULIO CARABAÑA, catedrático de sociología, de las voces más contundentes en educación que se confunde el concepto. Es el mismo que dio la clave en este asunto: Todo el mundo sabe lo que es un ascensor, pero la movilidad social no es reducible a un ascensor. La movilidad social global y la particular no son la misma que la movilidad económica y en este tipo de estudios se mezcla un poco todo.

Y ahí está. Ese el coctel que da con la conocida: FALACIA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Lejos de estropearse, lo que le pasa al ascensor actual, descubrió con sus estudios CARABAÑA, es que los trayectos parecen depender más del punto de salida, es decir en la movilidad particular. Y esa es la gran PARADOJA pendiente explicar: Por qué y a quién interesa seguir con la murga de que los pobres no prosperan porque no se esfuerzan lo suficiente.

La realidad, comprobada estadísticamente, es que la suerte es el principal factor de la prosperidad personal, que no tener estudios multiplica por 3 el riesgo de caer en la pobreza. Que cuando se es pobre, el dinero no es lo único que escasea y que la capacidad cognitiva de toda una sociedad también disminuye. El ascensor refleja ascenso global pero descenso en la movilidad particular.

Hoy atisbo. Hay un atisbo de PROSPEROFOBIA. Si es que existe tal término, representa un mensaje que cala hondo: la Fobia a prosperar por la evidencia de los obstáculos invisibles. Theodore William Schultz, Nobel de Economía fue el primero en decir que la educación no era un gasto sino una inversión... Mientras el desgaste del profesorado , la calidad cuestionada y los retos actuales de nivel educativo se postulan para fracasar como objetivo numero 4 en agenda 20-30, triunfa el mensaje de conseguir el ático que las llaves para abrirlo.

Aullado de otra manera: Que coincida la era del atropoceno, con la de hablar de la putrefacción mental, y donde la incompetencia se lleva a tanta honra, nos lleva a lo de Savater: una democracia de ignorantes no puede funcionar. La igualdad de oportunidades siempre se dio a golpe de suerte, la ignorancia en cambio si da otra oportunidad. Alejarse de la ignorancia sigue siendo la escalera de emergencia al montacargas. La edad de merecer ya no es.