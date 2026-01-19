Contamos con el testimonio de María de la O Barroso, directora de la Sede Santa María de la Rábida Universidad Internacional de Andalucía

Seguimos conociendo el testimonio de aquellos que esperaban al otro lado, de los que se encontraban en la estación contando los minutos y las horas que quedaban para que llegasen sus seres queridos.

Una espera que se convirtió en incertidumbre y agonía tras las primeras informaciones sobre el accidente.

Esto, precisamente, es lo que vivió María de la O Barroso. Ella es directora de la Sede de Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía.

Ayer, al conocer la noticia, se dieron cuenta de que un profesor y una alumna seguían ese trayecto y se pusieron rápidamente en contacto.

El profesor fue localizado poco después, pero Daniela, una alumna que llegaba desde Cuba y había cogido el Alvia procedente desde Madrid, no daba señales.

No ha sido hasta esta mañana cuando ha podido saber que la habían trasladado al Hospital Reina Sofía. María, ha podido verla y comprobar que se encuentra fuera de peligro.

Daniela se encuentra bien, dentro de lo posible, y aun en shock, según cuenta la propia María: "Daniela se encuentra en este momento en shock, tiene porrazos por distintas partes del cuerpo, pero está contenta porque vuelve a vivir."

Daniela, una estudiante llena de ilusión que se ha visto afectada por el accidente: "Ella venía con la máxima ilusión del mundo. Había conseguido tener una beca para que pudiera estudiar aquí en España, en la Universidad Internacional de Andalucía. Le había costado conseguir el visado y el miércoles nos llamaba diciendo lo tengo, lo tengo Y se vino corriendo para acá. Llegó a Madrid, se montó rápidamente... No le pesó el cansancio, se montó en el tren y la verdad es que han sido unas unas horas muy angustiosas porque no conseguíamos localizarla."

Una noticia que llegaba a oídos de María por los medios de comunicación: "Ha sido por los medios de comunicación. Hay un accidente y el tren iba a Huelva: Entonces ya ahí te pones súper rápidamente a pensar en los amigos y la gente que venía hacia aquí"

Otro afectado, el profesor de la Universidad que aún tan siquiera había dormido: "El pobre todavía no ha caído. Él ha llegado a las 06:00. Está bien, Tiene pues algún "porrazo" y tal, pero está bien. Ahora voy a verlo, a estar un rato con él, para animarlo, para apoyarlo y para pues de alguna manera llevarle también ese apoyo de decir estamos contigo"