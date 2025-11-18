Sergio Dalma: "Cuando empezaba temía que Sergio Dalma se "comiera" a la persona, y ahora tengo claro que uno sube al escenario y cuando sale... ya está"

La voz de Claudio Baglioni o las melodías de Ricardo Cocciante sonaban en la casa de sus padres cuando él era un niño. Aquellas canciones italianas y aquella forma de romper la voz -tan diferente a lo que él estaba acostumbrado a escuchar en la radio- le marcaron para siempre. De ese vínculo nació el “estilo Dalma”, casi por accidente, cuando en uno de los jingles que grababa para radio y televisión, en un tema de The Police para un refresco, rompió un poco la voz “a la italiana” y a los productores les encantó.

Aquel timbre rasgado y su singular forma de cantar le han acompañado en sus más de 30 años de carrera. Desde aquel inolvidable “Esa chica es mía” con el que consiguió su primer disco de platino en España, su trayectoria ha sido un viaje entre la balada romántica y la exploración de nuevos sonidos. Con más de veinte trabajos publicados y más de cuatro millones de copias vendidas, Sergio Dalma se ha consolidado como uno de los artistas más queridos de nuestro país. Ahora, quince años después del fenómeno que supuso “Vía Dalma”, el disco con el que interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas, vuelve a rendir homenaje a las melodías de su infancia.

Grandes clásicos de los años 70, 80 y 90 se dan la mano con canciones más actuales en “Ritorno a via Dalma”. El nuevo disco con el que Sergio Dalma recorrerá toda España durante 2026 y parte de 2027 y donde vuelve a invitarnos a “bailar pegados”, aunque esta vez por la historia de la música italiana.

Sobre la idea que tenía en mente, Sergio lo tiene claro: "La idea era un poco esto. La premisa siempre inicial de los Vía Dalma fue eso, recuperar aquellas canciones que ganaban San Remo y que a los pocos días estaban cantadas en español. Y bueno, revisitarlas. Hacía 15 años de aquel primer Vía Dalma y queríamos festejarlo con este rito"

Sobre trabajar con gente de otras generaciones, comenta: "Que no tienen miedo a nada. Son unos sinvergüenzas. Era lo que nos pasaba cuando empezábamos. Ahora te vas haciendo mayor y tienes más reparos. Por eso te decía que para mí fue vital que me dieran ese empujón. Es decir: Pues claro que lo puedes hacer, venga."

Además, valoró su vuelta a los escenarios casi un año después: "Se pasa mal. ¿Sabes que pasa? Que yo soy muy exigente, y creo que aquella gente que ha pagado un ticket, una entrada, merece el respeto. Respeto hacia el público y hacia el escenario. Y hacia tu propio trabajo. Pero luego ya, a los pocos compases ya se pasa"