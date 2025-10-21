Santiago Posteguillo: "César era tan brillante en oratoria y política, como inteligente y valiente en el terreno militar"

Tres escenarios, un solo pulso. Guerra, política y diplomacia son los ejes sobre los que se desarrolla ‘Los tres mundos’ la nueva novela de Santiago Posteguillo.

En el norte Julio César amarra fronteras y disciplina, en la capital mide palabras y silencios, mientras que en el oriente mueve piezas sin estar presente.

A lo largo de la novela descubrimos que César no es solo un procónsul: es un organizador que convierte el terreno en aliado, un administrador que sostiene lo conquistado y un comunicador que transforma cada avance en relato.

Prudente para evitar la trampa, audaz para forzar el momento, rápido para construir lo imposible y sereno para desmontarlo cuando conviene.

Al cerrar el libro, lo que queda no es un catálogo de batallas, sino la sensación de haber visto a un hombre alinear tres mapas con la misma mano: ordenar el caos, imponer ritmo, y dejar claro que el mundo puede cambiar cuando alguien sabe leerlo y, sobre todo, hacerlo.

Santiago Posteguillo está con nosotros para hablarnos de su último trabajo.

Una novela de la que su autor habla de la siguiente forma: "Cuando César se adentra en su conquista de las Galias va a ser una conquista que primero es porque los galos le piden ayuda, porque los germanos han cruzado el Rin y quieren que que los ayude. Pero es verdad que luego él decide quedarse e incorporar todo lo que era la Galia, que era mucho más que la actual Francia: Era el sur de Alemania, era Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, parte de Britania, y por supuesto Francia, pero no con una idea de aniquilarlos... de hecho César será el primer romano que incorporará a senadores de fuera de Italia al Senado. Es decir, cuando ya consigue la incorporación de la Galia, habrá senadores galos en el Senado. Entonces su fin no es eliminar a los galos, es incorporarlos al mundo romano. Es cierto que parte de la Galia, pues legítimamente, digamos, se resiste... Y ahí surge una guerra muy dura por ambas partes, que es la que se cuenta o parte de lo que se cuenta en los tres mundos, uno de los tres mundos que se cuentan en esta novela."

Sobre la concepción del poder militar como un poder del estado más, Santiago habla así de César. "En la antigua Roma había una simbiosis entre lo civil, entre el poder administrativo y civil y el militar, porque cuando uno ejercía ciertas magistraturas. Estas magistraturas, como ser un pretor o ser un cónsul, conllevaban un mando militar. En ese contexto el mejor va a ser el que sea capaz de deslumbrar o de brillar en ambos aspectos. Y a veces había, por ejemplo, un Cicerón que era un brillante orador y un brillante político, pero que militarmente nunca hizo nada particularmente destacado, o un Pompeyo que era más bien a la inversa. Es un gran militar, pero que su oratoria era más bien limitada y en política no era tan astuto como Cicerón. Y tienes un César que era tan brillante en oratoria y en política como inteligente y capaz y valiente en el terreno militar."

Un César no exento de emociones: "Creo que hubo un antes y un después en la vida privada de Julio César, que normalmente en los libros de historia o no aparece o se le dedica sólo una línea. Y aquí, en los tres mundos he querido contar ese antes y después en la vida privada de César. Porque cambiará al personaje."