Rocío Huerta, calígrafa: "Se le va a dar mejor a alguien aprender caligrafía si pinta bien que si tiene buena letra"

La forma de escribir dice mucho de nosotros. El trazo, la inclinación, el espaciado, si las letras son más finas, más gruesas… Es algo en lo que no reparamos y que llega a reflejar nuestra personalidad. Como la firma, que pasa a ser nuestro sello, nuestra identidad.

Hay profesionales que son verdaderos artesanos de la escritura, como los calígrafos. Algunos siempre tuvieron claro que eso era lo suyo y otros lo descubrieron con el paso del tiempo como le ocurrió a Rocío Huerta. Esta madrileña estudió Derecho y Periodismo, pero desde pequeña sintió curiosidad por el arte de dar vida a las palabras sobre el papel. Por eso empezó a formarse con grandes profesionales mientras se dedicaba a la comunicación.

Hay muchas ramas dentro de este ámbito, pero ella decidió especializarse en caligrafía de bodas.

En el caso de Rocío, su boda fue un punto de inflexión. Ella misma se encargó de hacer cada una de las invitaciones. Las escribió a mano con un sobre forrado con acuarelas de flores de colores que también pintó. "Se le va a dar mejor a alguien aprender caligrafía si pinta bien que si tiene buena letra", señala.

Tras ello, en 2017 decidió dejarlo todo y apostar por su pasión al fundar El Tintero donde se encarga de hacer piezas únicas. "Hay buenísimos calígrafos en nuestro país, colaboramos con una red de más de 60 profesionales", indica.

No solo para bodas, grandes marcas como Dior o Dolce&Gabbana cada vez apuestan más por personalizar sus productos a través de la caligrafía y recurren a ella. "La primera vez que le escribí un tarjetón a la reina Letizia, de parte de una marca de perfume, me impuso".

El secreto para desempeñar este oficio dice que está en no tener prisa, escribir despacio y estar presente en lo que se está haciendo. "Lo más importante es el papel porque da presencia", explica

Hablamos de una pasión por el trabajo artesano que le viene de familia, su madre fue encuadernadora artística y ahora Rocío defiende el arte de la caligrafía. "Cuando empecé con la caligrafía soñaba con los trazos y los movimientos", afirma.