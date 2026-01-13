Roberto Leal: "Es una alegría compartir proyecto con mi madre, y ha salido de una forma muy natural"

Son Mercedes Guillén y Roberto Leal.

Madre e hijo se embarcan en una de las aventuras más increíbles de sus vidas: “Nos vamos de madre”, el nuevo programa de Antena 3 en el que a lo largo de cuatro entregas viajan a cuatro destinos diferentes: Estambul, Edimburgo, Marrakech y Oporto.

Allí el presentador empuja a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales: desde cenar en un restaurante colgante hasta lanzarse en tirolina o pedalear sobre una bicicleta acuática.

Cualquier ocasión es buena para romper estereotipos, explorar nuevos límites y demostrar que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

Tras su estreno el pasado 7 de enero -en el que el programa consiguió más de dos millones de espectadores únicos- Roberto y Mercedes regresan al prime time con una nueva aventura en Antena 3.

Roberto, y su madre, Mercedes, tenían claro que buscaban desde el principio: "Estoy contenta y agradecida de toda la gente que nos han visto, que yo quería que se lo pasara bien. Y por lo que me dice pues se lo han pasado muy bien."

Un proyecto, madre e hijo, que más que un programa es un regalo: "Es un regalo de la vida. Y es que es cierto, porque esto salió de una forma muy natural. Después de ese proyecto para A3player nos pidieron algo nuevo con mi madre, les gustaba mucho su perfil porque ya la escucháis por esa espontaneidad y esa también humildad. Aquí no sabe directamente casi ni a donde va, y se nos ocurrió este programa, sobre todo a mi mujer Azahara, que es la directora del proyecto y te puedes imaginar, es viajar en familia sabiendo que estamos trabajando pero también disfrutando y sin guion, que yo creo que un poco es la clave del formato natural"

Y que, además, ha servido para conocerse mejor: "Ella ha venido a este programa a superar miedos y a cumplir sueños. Pero sobre todo también es conocernos, es autoconocimiento. Yo lo he dicho en otras entrevistas, pero es cierto y se demostró el miércoles pasado. Yo había cosas de mi madre que nunca había conocido porque no se las había preguntado."