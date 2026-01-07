Entrevista en PorFin

La reflexión de Alessandro di Stasio, periodista de investigación venezolano: "Nuestro destino no parece estar en nuestras manos"

Según ha señalado durante una entrevista en Por fin, el periodista considera que si Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, "se alinea con las peticiones de Trump para lo que ellos quieren que se haga en el país, su mandato podría alargarse bastante". Al mismo tiempo, Di Stassio asegura que hay que ser prudentes porque "el régimen de Maduro sigue ahí, pero con otras cabezas".

El bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela y la posterior detención de su presidente, Nicolás Maduro, a manos del ejército estadounidense han sacudido este sábado no solo al país latinoamericano, sino también a la comunidad internacional.

El impacto del acontecimiento se siente con especial fuerza en España, y muy especialmente en Madrid, donde se concentra una de las mayores comunidades venezolanas del mundo. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a comienzos de 2025 residían en España más de 600.000 venezolanos, de los cuales cerca de 300.000 viven en la capital.

En Madrid, el exilio venezolano vive estas horas con el corazón dividido entre la distancia y la incertidumbre. Alessandro Di Stasio, periodista venezolano de investigación en Armando.Info y residente en Madrid

Alessandro ha vivido, como sus compatriotas en el exilio, la situación con el corazón en un puño: "Es sorpresivo cuando uno revisa las redes sociales y la televisión y ve lo que estaba reportando: que se estaban llevando a Maduro, que efectivamente se lo llevaron en una operación que parece de película. La primera reacción es felicidad, emoción, pero después precaución, porque realmente el sistema, el régimen de Maduro, sigue allí con otras cabezas que a su vez servían para sostener, digamos, a Maduro como su representante"

Un régimen que tiene la estructura muy interiorizada en el país: "Tienen varias facciones de poder: una representada en Diosdado Cabello, que es el actual ministro de Interior y Justicia y que ha sido responsable, pues de la represión gubernamental muy severa que ocurrió desde las elecciones de julio de 2024 hasta acá... Está la facción de poder del ministro Vladimir Padrino López, que es el Ministro de Defensa, que de acuerdo a las versiones de las personas que lo conocen, usualmente suele ser una persona que controla fuerza de armas, porque bueno, es ministro de Defensa sobre los militares, pero también es una persona que se suele alinear siempre, pues con el bando que él ya decidió que que tiene más oportunidades de ganar. Y el último bando entre esas facciones es el de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, que ahora pues Delcy digamos, asumió una una presidencia que dejó vacía a Maduro y es la responsable"

