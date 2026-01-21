Ramiro Aurín: "Los maquinistas son gente que sabe 'escuchar la música del tren', y cuando te dicen que algo no les gusta, lo mejor que se puede hacer es hacerles caso"

Es el tercer día de trabajo en la zona del trágico accidente ferroviario de Adamuz que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas.

La última víctima mortal confirmada ha aparecido durante las labores de desmantelamiento de los dos trenes implicados en el siniestro, el mismo día en que la Guardia Civil ha localizado una pieza del eje de uno de los trenes en un arroyo próximo al lugar del descarrilamiento.

Mientras la investigación sobre las causas del siniestro continúa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta mañana que “dos o tres trenes” que pasaron antes que el Iryo accidentado “tienen marcas similares” a las encontradas en él y que la cuestión es conocer “si había algo sobre las vías” o “si era la propia vía, que estaba empezando a romperse”.

Hablamos con Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y director del periódico Ingeniería, que nos cuenta lo que era evidente: "Lo que ha dicho el ministro es lo que ha pasado, que lo haya dicho el ministro, pues bueno, nos alegramos de que lo reconozca porque es evidente. Me preguntaba en estos días si no podrían negarle el intento de culpabilizar al tren por aquello de que el tren era de una empresa privada. Y yo decía una cosa que se ha demostrado, que es que en el tren las cosas son claras. No son tantas cosas, son piezas, sobre todo las que están en contacto con la vía, que son las ruedas, que son las que más hablan. No es que estaba rota la vía sino que tenía una brecha, tenía una hendidura, un algo que provocaba esa marca y que el traqueteo sucesivo fue abriendo hasta que la rompió"

Sobre las traviesas, Ramiro lo tiene claro: "El acero de las traviesas es acero con manganeso, que es un acero muy duro. En principio no debería romperse por sí mismo, a no ser que pueda haber un defecto de fabricación. Lo puede haber. Es muy improbable. Pero las cosas muy improbables cuando haces cientos o miles de kilómetros a través de traviesas de raíles para colocarlas, puede llegar a ocurrir que hubiera un defecto endógeno de fabricación. Podría ser. La otra posibilidad es de que como realmente las vibraciones esas que todo el mundo ha comentado, si me han comentado que es una evidencia, están grabadas y se han visto."

Y por supuesto, confianza en la palabra de los maquinistas: "Los maquinistas son una gente extraordinaria que oye la música del tren. Y cuando un maquinista te dice aquí hay algo que no me gusta, de verdad, lo que puedes hacer con gran inteligencia y humildad es ver qué pasa y qué dice, porque te aseguro que no son un tipo de gente común, son casi una especie de fauna adaptada con una capacidad de percepción y de empatía con la vida y con todo lo que le rodea y con el material móvil también que es extraordinario. Y no se les ha hecho caso ¿No? Y por eso ahora van a ir a la huelga."