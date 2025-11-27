Que ha sido del camino recorrido por los coetáneos de Onda Cero, ¿Han cumplido sus sueños con 35 años?

Onda Cero cumple 35 años de vida reivindicando lo que la ha hecho única desde 1990: el poder de la palabra.

A lo largo de estas décadas, la emisora ha acompañado desayunos, viajes y desvelos, y lo sigue haciendo con la misma vocación de cercanía. La celebración no mira solo al pasado, sino que se abre al presente y al futuro. Por eso, hoy, queremos compartir este día tan especial, con personas que también tienen 35 años. ¿Cómo se sienten con esta edad? ¿Han alcanzado sus sueños? ¿Qué les queda por hacer?

Marcos Albajez tiene 35 años, es de Alcañiz (Teruel) y trabaja haciendo revestimientos de piedra por todo el mundo. Una publicación en Instagram, de lo que él consideraba un hobby, le cambió la vida: "Descubrí el mundo de la piedra artificial y sí, encontré un nuevo hobby y una pasión que, con el paso de los años ha sido a lo que me he ido dedicando"

Efrain Santana tiene 35 años, es canario, aunque vive en Madrid desde hace una década. Tiene un doble grado de Derecho y Empresariales y trabaja como director adjunto senior en la Secretaría General de IE University, y tiene claro que los 35 años actuales nada tienen que ver con los de la generación de sus padres, pero eso no le impide renovarse y seguir buscando su sueño: "Ahora mismo me encuentro en un punto medio de una vida muy flexible. Es decir, los 35 actuales te permiten volver a estudiar, reinventarte, reciclarte. No es la estabilidad que había en los 90,35 años. Por tanto, sí, tengo por delante un camino, muchos sueños por cumplir, otros que no se han cumplido hasta ahora y queda mucho. Pero la estabilidad de mis padres no, no la tengo en ningún plano. Es decir, en los 90 con 35, la vida era más pausada, más analógica y ya venía definida por tus padres. Y una persona con 35 a día de hoy su vida está pendiente de definición y como digo, te puedes reinventar."

Lola Gil tiene 35 años, nació en San Sebastián, aunque actualmente reside en Madrid. Estudió empresariales y llegó a ser directora de un hotel. Pero lo dejó para cumplir su sueño: ser escritora: "Yo empecé de cero a los 30. Y antes de eso cumplí mi sueño de publicar un libro, de ser escritora. Antes de los 35 he cumplido el sueño de publicar con una editorial, en este caso perdidas en la ciudad con Planeta"

Y también tiene claro que los 35 de ahora no son igual que en otras generaciones: "No, todavía me queda mucho en temas de personalidad o de vida. Siento que somos mucho más jóvenes que lo que eran nuestros padres. Tenemos igual menos responsabilidades, en tema hijos y todo... Y yo ahora en concreto estoy muy volcada en mis libros, que para mí, son mis hijos y en seguir publicando y en ir ganando lectores y dar pasitos en este sueño."

Manuel Huhuez llegó a nuestro país con 17 años. En Canarias trabajaba su madre, y no quiso perder aquella oportunidad. Salió de su país natal, Rumanía, y se trasladó a las islas. Allí estudió el bachillerato y se sacó los carnets necesarios para conducir camiones. Ante la falta de trabajo, decidió trasladarse a Cataluña, donde reside actualmente. Ahora Manuel tiene 35 años, hace 18 que está en España y la radio le acompaña en cada trayecto que realiza. Eso sí, no ha sido un camino sencillo: "Obviamente fácil no ha sido. Pero el llegar a donde uno quiere más o menos, pues compensa el esfuerzo y los malos ratos que se han pasado."