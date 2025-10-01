Programa especial de 'Por Fin' desde El Provencio: vendimia, PAC y financiación autonómica

Jaime Cantizano y el equipo de 'Por Fin' se han desplazo este miércoles hasta El Provencio (Cuenca) con motivo de la celebración de una nueva edición de las Fiestas de la Vendimia para conocer de primera mano cómo ha sido la temporada en un 2025 marcado por la larga ola de calor de agosto.

Han pasado por los micrófonos de Onda Cero el presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha y responsable de Bodegas Campo Reales, desde donde se ha emitido el programa, y el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, con quienes hemos conocido las principales curiosidades de la vendimia en la región y los principales retos económicos y sociales de los próximos meses.

También han estado en El Provencio nuestros dispares Ketty Garat, Pablo Pombo y Pilar Velasco; hemos conocido la secta de la Luz del Mundo de la mano de Ángel Moya; el veterinario Carlos Rodríguez nos ha analizado la primera ordenanza sobre animales domésticos en Cuenca; Pablo Pombo y Rebeca Marín nos han traído una nueva Hora Brava; y hemos hablado con el escritor Javier Castillo sobre su última novela.

Una vendimia marcada por la ola de calor de agosto

Carlos David Bonilla ha hecho hincapié en la calidad de un nuevo año de vendimia, aunque señala que "agosto ha truncado las previsiones". "Tenemos muy buena calidad, vamos a poder hacer grandes vinos (…) Hemos tenido un año muy bueno en pluviometría, pero la ola de calor de agosto nos mermará entre un 15 y un 20%.

Nos habla, además, de una de las principales especialidades que está creciendo en los últimos años: el vino blanco, cuyo interés por su consumo no para de crecer.

Las consecuencias de la ola de calor de agosto para la vendimia en La Mancha

La PAC, los presupuestos y la financiación autonómica

Con el vicepresidente primero de la región, José Luis Martínez Guijarro, hemos repasado algunos de los principales retos económicos de la región en los próximos meses.

Insiste en la reforma de un nuevo sistema de financiación porque "el actual ya no da más de sí", señala que las políticas propuestas desde Europa para la nueva PAC son "un hachazo al sector agrario" y recalca la importancia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para poder sacar adelante reformas en infraestructuras.

José Luis Martínez Guijarro: "El sistema de financiación actual no da más de sí"

